Empresas.- 'Wegovy' 7,2 mg muestra una pérdida de peso de casi el 28% en pacientes con respuesta temprana

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MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

Novo Nordisk ha anunciado resultados prometedores de 'Wegovy' (semaglutida 7,2 mg) en personas con obesidad, tras identificar una pérdida de peso del 27,7 por ciento a las 72 semanas en pacientes considerados "respondedores tempranos", es decir, aquellos que perdieron el 15 por ciento o más de su peso corporal en las primeras 24 semanas de tratamiento.

Así se desprende de un subanálisis del estudio 'STEP UP' que la compañía ha presentado en el Congreso Europeo sobre Obesidad (ECO 2026), que se está celebrando en Estambul (Turquía), donde han anunciado otros resultados que indican que la mayor parte de la pérdida de peso se atribuye a la grasa corporal, conservándose la mayoría de la masa muscular.

El ensayo 'STEP UP' comparó inicialmente la dosis más alta de semaglutida (7,2 mg) con la dosis de 2,4 mg y con un placebo durante 72 semanas en más de 1.400 adultos con obesidad sin diabetes tipo 2. Según los resultados, la dosis más alta consiguió una mayor pérdida de peso, además de un perfil de seguridad y tolerabilidad similar al de la dosis de 2,4 mg.

El nuevo subanálisis de este estudio sobre la rapidez y la cantidad de pérdida de peso que pueden esperar las personas que responden de forma diferente, detalla que en torno a una de cada cuatro personas (26,9%) que tomaba la dosis de 7,2 mg tuvo una respuesta temprana, en comparación con aproximadamente una de cada cinco (20,9%) con la dosis de 2,4 mg y el tres por ciento con placebo.

"La pérdida de peso temprana puede indicar quiénes tienen más probabilidades de lograr una mayor reducción de peso con semaglutida, pero es importante destacar que quienes no presentan una respuesta 'temprana' al tratamiento siguen experimentando una pérdida de peso considerable y clínicamente relevante", ha explicado el profesor clínico asociado de Medicina Interna en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Tel Aviv (Israel) Dror Dicker.

FUNCIÓN MUSCULAR

El otro análisis secundario que se ha presentado corresponde al estudio de una subpoblación del ensayo 'STEP UP'. En concreto, las imágenes de resonancia magnética de 55 participantes mostraron que el 84,4 por ciento de la pérdida de peso con 'Wegovy', tanto con dosis de 7,2 mg como de 2,4 mg, se debió a una reducción de la masa grasa en relación con la masa magra.

La grasa visceral abdominal se redujo en más de un 31,3 por ciento, mientras que la masa muscular solo se redujo un 10 por ciento en comparación con los valores iniciales. Tanto la grasa visceral como la muscular están estrechamente relacionadas con el riesgo de complicaciones cardiometabólicas.

Los resultados destacan que los participantes tratados con el fármaco mantuvieron su fuerza muscular funcional, incluso a pesar de haber perdido un peso significativo. La función muscular se midió mediante el test de levantarse y sentarse en 30 segundos, que mostró la misma fuerza muscular funcional tanto en el grupo de tratados con semaglutida como en el de placebo, antes y después del tratamiento.

"Los análisis del estudio 'STEP UP' presentados en el ECO son realmente prometedores y ponen aún más de relieve el potencial de la dosis más alta de este medicamento para lograr una pérdida de peso sustancial", ha resaltado el vicepresidente ejecutivo y director de Operaciones Internacionales de Novo Nordisk, Emil Kongshoj Larsen.

Desde Novo Nordisk han detallado que los resultados del subanálisis del estudio 'STEP UP' sobre la mejora de la composición corporal con este fármaco se han enviado para su publicación en una revista científica.