Vithas Aula Salud Colegios reanuda sus talleres para formar a niños y adolescentes en hábitos saludables - VITHAS

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vithas Aula Salud Colegios ha reanudado sus talleres con motivo de la vuelta a las aulas para formar a niños y adolescentes en autocuidado, hábitos de vida saludables y técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios; durante los ocho primeros meses de 2026, el programa ha formado a más de 5.140 alumnos de 57 centros educativos de 14 provincias.

En este periodo, 112 médicos, enfermeros y otros profesionales sanitarios de Vithas han impartido más de 115 charlas adaptadas a las distintas etapas educativas, desde Educación Infantil hasta Formación Profesional.

Los talleres han abordado cuestiones como nutrición y obesidad, abuso de pantallas, salud mental y emocional, higiene de manos, acoso escolar y sexualidad, además de técnicas de RCP y primeros auxilios.

Desde su lanzamiento en enero de 2025, Vithas Aula Salud Colegios ha formado a más de 13.700 niños y adolescentes, según los datos facilitados por el grupo, que destaca la acogida de la iniciativa entre la comunidad educativa.

Con la vuelta a las clases, los centros educativos pueden solicitar la organización de un taller a través de un formulario online. El equipo de Comunicación del hospital Vithas más cercano se pone posteriormente en contacto con el centro para coordinar el tema, la fecha y el lugar de celebración.

CERCA DE QUINCE AÑOS FORMANDO EN SALUD A LA POBLACIÓN ADULTA

El punto de partida de Vithas Aula Salud Colegios se remonta a hace cerca de quince años, cuando Vithas creó Vithas Aula Salud, una iniciativa pionera que promovía un modelo de sociedad más formada e informada en materia de salud mediante charlas y talleres sobre temas de interés para la población y los pacientes adultos. La excelente acogida que tuvo el proyecto llevó al grupo a replicar el modelo de manera específica para niños y adolescentes con la creación de Vithas Aula Salud Colegios.

Tan es así que en los últimos cinco años, Vithas ha impartido 1.120 talleres en la modalidad Vithas Aula Salud, a los que han asistido más de 25.000 personas. De todos ellos, 127 charlas se han realizado en los primeros ocho meses de 2026, que han contado con la participación de 2.232 personas.