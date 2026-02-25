ViiV Healthcare destaca la alta efectividad de su PrEP inyectable de acción prolongada en vida real

Archivo - Imagen de recurso del lazo del VIH. - ISTOCK - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La compañía ViiV Healthcare ha informado de que 'Apretude', su profilaxis preexposición con cabotegravir de acción prolongada (CAB LA PrEP) frente al VIH, ha mostrado una alta efectividad en vida real en un seguimiento a tres años.

Así lo indican los datos presentados en la 33ª Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas (CROI), que se celebra esta semana en Denver, Colorado (Estados Unidos). Muestran que la infección por VIH durante la PrEP de acción prologada de ViiV Healhcare fue infrecuente y comparable a la observada en los resultados de los ensayos clínicos, lo que, según la compañía, aumenta la evidencia disponible sobre su efectividad en el mundo real como estrategia de prevención.

Así, se registraron solo dos casos de infección por VIH entre 1.748 personas durante el seguimiento (tasa de incidencia 0,10 por 100 personas-año). Estos dos diagnósticos de VIH ocurrieron entre los participantes mientras recibían CAB LA PrEP. Además, se produjeron diagnósticos adicionales de VIH después de la interrupción de CAB LA PrEP; estos casos posteriores a la interrupción no se han incluido en el poster presentado en el CROI.

En concreto, el 32 por ciento de los usuarios que habían completado la iniciación (1.547) interrumpió el medicamento en algún momento durante el estudio, aunque el 28 por ciento reanudó las inyecciones posteriormente, con una mediana de interrupción de siete meses.

Los retrasos frecuentes, aunque normalmente cortos, y la proporción significativa de interrupciones sugieren un patrón de uso intermitente, probablemente ligado a la percepción individual de riesgo y a la accesibilidad del servicio.

Los datos se han recogido en 101 clínicas en Estados Unidos ubicadas en 23 estados. Se analizaron 1.748 usuarios que recibieron, al menos, una inyección de esta PrEP entre el 21 de diciembre de 2021 y el 30 de junio de 2024, excluyendo a aquellos con diagnóstico previo de VIH y menores de 18 años. En cuanto al perfil de los usuarios, la mayoría son hombres jóvenes, con una mediana de edad de 33 años, de los cuales el 40 por ciento había notificado al menos una infección de transmisión sexual en el último año.

"Estos resultados confirman que esta opción de profilaxis es una herramienta adicional eficaz para la prevención del VIH en el entorno clínico real, complementaria al resto de herramientas que componen el pack de prevención combinada", señalan desde ViiV Healthcare.

Cabotegravir de acción prolongada fue aprobada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) en septiembre de 20231, siendo la primera opción de PrEP inyectable de acción prolongada aprobada en Europa.