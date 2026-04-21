Archivo - ViiV Healthcare abre convocatoria de 'Hii Future', becas con 200.000 euros para la innovación digital en VIH - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compañía farmacéutica ViiV Healthcare ha abierto la convocatoria de sus becas 'Hii Future 2026', que cuentan con una dotación de 200.000 euros para impulsar la innovación digital en VIH en España mediante soluciones tecnológicas e innovación colaborativa en este campo.

Este programa de ayudas, anunciado con motivo de la celebración, este martes, 21 de abril, del Día de la Innovación, financiará proyectos para acelerar la transformación digital en la atención a estos pacientes, con hasta 80.000 euros por iniciativa. Así, se busca, entre otras cosas, mejorar la atención, prevención, experiencia de las personas y organización de los procesos.

"'Hii Future' es nuestra apuesta por impulsar la innovación más allá del medicamento y explorar cómo la tecnología puede acelerar la transformación digital del 'Modelo Óptimo de Atención al VIH' y mejorar la vida de las personas con VIH y reducir barreras como el estigma o el acceso a la atención", ha explicado el director médico de ViiV Healthcare España y Portugal, el doctor Jose Martín.

Todo pensado de cara a las 150.000 personas que tienen VIH en España, y es que en los últimos 12 años se siguen produciendo alrededor de 3.000 nuevos diagnósticos anuales. Además, continúan persistiendo retos en los cuidados, como el estigma, el acceso al sistema sanitario, la calidad de vida y otras barreras que impiden avanzar en la respuesta al VIH de manera más rápida y eficaz.

Ante ello estas becas, en las que podrán participar organizaciones sanitarias, universidades, fundaciones, ONG y entidades que trabajen en proyectos relacionados con los cuidados y la respuesta al VIH con un enfoque en innovación en salud. Las iniciativas de estas entidades podrán incluir desde plataformas de apoyo entre iguales hasta herramientas que ayuden a mejorar la adherencia al tratamiento o faciliten el seguimiento sanitario y la continuidad asistencial.

De este modo, el programa se centrará especialmente en iniciativas que utilicen herramientas tecnológicas para mejorar la respuesta al VIH y que tengan un enfoque multidisciplinar. Para ello, podrán enfocarse en, al menos, uno de los ejes estratégicos de 'Hii Future', siendo estos la asistencia y los cuidados, la transferencia de conocimiento y las alianzas y la participación.

MODELOS DE ATENCIÓN "MÁS CONECTADOS, PARTICIPATIVOS Y SENSIBLES"

"Estas becas permiten promover una transformación centrada en la persona, donde la tecnología no solo optimiza procesos, sino que mejora la equidad, acceso y la vida de las personas con VIH", ha declarado la directora del Digital Health Validation Center del Hospital Sant Pau de Barcelona y CEO de Marma Life Institute, Mar Gomis, que ha añadido que "impulsan modelos de atención más conectados, participativos y sensibles a los determinantes sociales", así como "fomentan equipos multidisciplinares que integran visión clínica, tecnológica y comunitaria".

En sus seis ediciones anteriores, se han presentado 63 propuestas y se han financiado 21, implementadas en nueve comunidades autónomas. Las mismas han contado con la participación de 36 hospitales, 15 asociaciones comunitarias y otros 33 centros sanitarios y sociales, con lo que se ha contabilizado una inversión total que supera el millón de euros.

Ahora, el proceso de presentación de candidaturas se estructura en dos fases, una primera de expresión de interés y una segunda de presentación de propuesta completa para las que superen la inicial. Los proyectos becados contarán, además, con acompañamiento de expertos en tecnología y transformación digital para facilitar su desarrollo e implementación.

"Uno de los retos más importantes que necesitamos abordar en la atención al VIH en España es el trabajo integrado de todos los agentes que participamos en el continuo de cuidados", ha indicado la miembro del Hospital Universitario La Paz de Madrid, la doctora María Luisa Montes, mientras que el coordinador de Innovación del Hospital Universitario Infanta Leonor de la capital, el doctor Jesús Troya, ha afirmado que "las herramientas digitales pueden mejorar el seguimiento proactivo, la adherencia y la detección precoz de eventos clínicos".

Por su parte, la directora de Si-Health y del área Health de Deusto Business School, Executive Education, Patricia Arratibel, ha manifestado que "las soluciones que marcarán la diferencia serán las que ayuden a anticipar necesidades, conectar mejor a los equipos y acompañar a las personas también fuera de la consulta". Estas becas "pueden actuar como un auténtico catalizador para acelerar la validación, implementación y escalado de soluciones digitales en VIH", ha explicado.

Por último, la profesora de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Ernestina Mensalvas, ha aseverado que "el análisis de datos y la Inteligencia Artificial (IA) pueden impulsar nuevas herramientas para mejorar la atención al VIH", mientras que el director ejecutivo de Apoyo Positivo, Jorge Garrido, ha subrayado que "la innovación y las soluciones digitales solo serán realmente transformadoras si parten de las realidades de la comunidad y de las personas con VIH".