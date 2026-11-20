Archivo - Imágenes Busca millones de imágenes y vídeos libres de contenido generado con IA Buscar por imagen o vídeo Mujer Inyección de epinefrina usando jeringa de autoinyector - ANDREYPOPOV/ ISTOCK - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Viatris ha reclamado reforzar la sensibilización, la formación y la capacidad de respuesta ante la anafilaxia, una reacción alérgica grave que puede poner en peligro la vida y desarrollarse en segundos o minutos tras la exposición a un alérgeno, con motivo del Día Mundial de la Concienciación sobre la Anafilaxia, que se celebra el 21 de noviembre.

"Con motivo del Día Mundial de la Anafilaxia queremos fomentar el diálogo entre todos los agentes implicados, porque solo trabajando juntos podremos marcar una diferencia real en la vida de las personas que conviven con alergias y generar un impacto significativo en la salud pública", afirma Javier Anitua, Head of Corporate Affairs de Viatris en España.

"En Viatris, nuestra misión es empoderar a las personas para que vivan de forma más saludable en todas las etapas de su vida. En el caso de la anafilaxia, cada segundo cuenta, por lo que una respuesta rápida es fundamental. Escuchar a pacientes y cuidadores nos ayuda a comprender los desafíos a los que se enfrentan más allá de la propia emergencia. Por ello, mantenemos nuestro compromiso con la sensibilización, la educación y la defensa de un acceso oportuno a los tratamientos de emergencia para las personas en riesgo", señala.

La incidencia estimada en España oscila entre 3,2 y 30 casos por cada 100.000 habitantes, lo que equivale a entre 1.600 y 14.000 episodios anuales, según los datos recogidos por la compañía. La identificación temprana de los síntomas y la administración inmediata del tratamiento son fundamentales para evitar complicaciones graves.

Entre los signos de la anafilaxia figuran el picor, las erupciones cutáneas y la urticaria, así como la dificultad para respirar o tragar, la inflamación de la lengua, los labios o la garganta, los vómitos, la diarrea y las alteraciones de la presión arterial o del ritmo cardíaco.

FORMACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Con motivo de esta jornada, promovida por la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI), Viatris ha destacado la necesidad de que las personas en riesgo y su entorno estén preparados para reconocer los síntomas y actuar ante una emergencia.

La compañía ha contribuido recientemente a formar a más de 100 farmacéuticos comunitarios de Madrid y Baleares en el reconocimiento precoz y el manejo de la anafilaxia. Las sesiones abordaron los criterios diagnósticos, la identificación de síntomas y la medicación de rescate.

Asimismo, ha patrocinado un taller sobre el abordaje de esta reacción alérgica en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) de 2026, donde se presentó una guía rápida de actuación elaborada por su Grupo de Trabajo de Shock.

La iniciativa se suma al apoyo de Viatris a otras acciones formativas dirigidas a profesionales de urgencias y emergencias, así como a su participación en la ACT for Anaphylaxis Alliance, una plataforma europea que reúne a pacientes, cuidadores, profesionales sanitarios, organizaciones y responsables políticos para mejorar la respuesta ante las reacciones alérgicas graves.