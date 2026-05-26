Viatris lanza 'Plabelus', un anticoagulante oral para prevenir y tratar eventos tromboembólicos

Archivo - Imagen de recurso de un ictus. - ISTOCK - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

La compañía Viatris ha anunciado el lanzamiento en España de 'Plabelus' (rivaroxabán), un anticoagulante oral indicado para la prevención y el tratamiento de determinados eventos tromboembólicos en adultos, disponible en tres presentaciones distintas de 10, 15 y 20 mg.

Según Viatris, rivaroxabán actúa como inhibidor selectivo del factor Xa, una enzima esencial en la cascada de la coagulación, lo que contribuye a reducir la formación de trombos.

Así, 'Plabelus' 15 mg y 20 mg está indicado en adultos para la prevención del ictus y la embolia sistémica en pacientes con fibrilación auricular no valvular, con uno o más factores de riesgo, como, por ejemplo, insuficiencia cardiaca congestiva, hipertensión, edad igual o mayor a 75 años, diabetes mellitus, ictus o ataque isquémico transitorio previos. Además, está indicado para el tratamiento de la trombosis venosa profunda (TVP) y la embolia pulmonar (EP), así como la prevención de sus recurrencias.

Por su parte, 'Plabelus' 10 mg está indicado en la prevención del tromboembolismo venoso (TEV) en pacientes adultos sometidos a cirugía electiva de reemplazo de cadera o rodilla, además del tratamiento de la TVP y la EP y la prevención de sus recurrencias en adultos.

Según informa la compañía, 'Plabelus' se presenta en cápsulas duras de gelatina para administración oral. Su pauta posológica permite adaptar el tratamiento a las necesidades individuales del paciente, de acuerdo con lo establecido en la ficha técnica. En general, estas dosis se administran una vez al día, salvo en el tratamiento de la TVP/EP, donde se emplea una pauta inicial de 15 mg dos veces al día durante las primeras 3 semanas.

En población pediátrica y adolescentes, rivaroxabán 15 y 20 mg, está indicado para el tratamiento del tromboembolismo venoso (TEV) y la prevención de las recurrencias del TEV en niños y adolescentes menores de 18 años con un peso de entre 30 kg y 50 kg (dosis de 15 mg) y superior a 50 kg (dosis de 20 mg), después de al menos 5 días de tratamiento inicial con anticoagulación parenteral.

"El lanzamiento de rivaroxabán refuerza nuestro compromiso de ampliar el acceso a tratamientos de alta calidad para patologías de gran impacto en la salud pública. En Viatris trabajamos para ofrecer soluciones terapéuticas que respondan a las necesidades reales de pacientes y profesionales sanitarios, contribuyendo a la sostenibilidad del sistema sanitario", ha finalizado la directora médica de Viatris en España, Elena Morejón.