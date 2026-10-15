Empresas.- Viatris lanza una nueva presentación de 'Twicor' 40 mg/10 mg para el control de la hipercolesterolemia

Archivo - Imagen de recurso de colesterol en sangre. - ANUSORN NAKDEE/ ISTOCK - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía Viatris ha anunciado el lanzamiento de la nueva presentación de 'Twicor' 40 mg/ 10 mg (rosuvastatina/ ezetimiba) en envases de 30 comprimidos recubiertos con película, ampliando el arsenal terapéutico para el control de la hipercolesterolemia primaria.

Esta extensión de línea se suma a las dosis ya existentes de 10 mg/10 mg y 20 mg/10 mg, y tiene como objetivo mejorar el manejo del colesterol LDL (cLDL) en pacientes de alto y muy alto riesgo cardiovascular.

'Twicor' está indicado como adyuvante de la dieta para el tratamiento de la hipercolesterolemia primaria como terapia sustitutiva en pacientes adultos controlados adecuadamente con los monocomponentes administrados de forma concomitante al mismo nivel de dosis que la combinación a dosis fija, pero como medicamentos separados.

Asimismo, está indicado como terapia de sustitución para prevenir episodios cardiovasculares en adultos con cardiopatía coronaria y de antecedentes de síndrome coronario agudo que ya estén adecuadamente controlados con los componentes individuales administrados de forma concomitante a las mismas dosis.

En este sentido, Viatris ha subrayado que 'Twicor' 40 mg/10 mg no es adecuado como tratamiento inicial, ya que el inicio del tratamiento debe realizarse únicamente con los componentes en monoterapia y, después de establecer las dosis apropiadas, es posible cambiar a la combinación a dosis fija de la dosis adecuada.

Así, su eficacia radica en la combinación de dos mecanismos de acción complementarios para reducir los niveles de cLDL: la rosuvastatina inhibe la síntesis hepática de colesterol, mientras que la ezetimiba bloquea su absorción intestinal mediante el transportador NPC1L1.

"La hipercolesterolemia continúa siendo un importante factor de riesgo cardiovascular y, especialmente en pacientes de alto y muy alto riesgo, alcanzar y mantener los niveles de cLDL recomendados supone un reto clínico. Con la nueva presentación de 'Twicor' 40 mg/10 mg ampliamos las alternativas disponibles para los profesionales sanitarios, facilitando un abordaje adaptado a las necesidades de aquellos pacientes que requieren un mayor control de sus niveles de colesterol", ha indicado la directora médica de Viatris España, Elena Morejón.

CONTROL DEL CLDL EN PACIENTES DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO CARDIOVASCULAR

La evidencia científica ha demostrado que el cLDL desempeña un papel causal en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Las guías de práctica clínica europeas recomiendan objetivos terapéuticos cada vez más estrictos: menos de 70 mg/dl en pacientes de alto riesgo, menos de 55 mg/dl en los de muy alto riesgo e incluso por debajo de 40 mg/dl en pacientes de riesgo extremo. Todos estos escenarios requieren, además, reducciones de al menos el 50 por ciento del cLDL respecto al nivel basal.

El doctor Joaquín Sánchez-Prieto, del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Torrecárdenas, señala la magnitud del reto actual aludiendo a los datos españoles del estudio europeo 'SANTORINI': "Muestran con claridad la brecha asistencial, ya que solo el 26,5 por ciento de los pacientes de alto y muy alto riesgo cardiovascular alcanzaba los objetivos de cLDL recomendados por las guías europeas".

Para hacer frente a esta situación, el especialista destaca el valor de esta combinación terapéutica en la práctica clínica: "La asociación de rosuvastatina 40 mg + ezetimiba 10 mg constituye la estrategia de mayor intensidad disponible en la actualidad basada en combinación de estatina de alta intensidad y ezetimiba, pudiendo alcanzar disminuciones del 70 por ciento.

Además, Sánchez-Prieto subraya la necesidad de adoptar el enfoque clínico de actuar pronto, de forma intensa y sostenida en el tiempo, para acortar el tiempo de exposición a niveles elevados de LDL y minimizar la inercia terapéutica.

Tanto la actualización 2025 de las guías ESC/EAS de dislipidemias como la reciente guía ACC/AHA 2026 refuerzan la necesidad de una reducción precoz, intensa y sostenida, abordaje resumido en el concepto 'strike early, strike strong and strike longer'.

En este contexto, Sánchez-Prieto destaca el valor de esta terapia: "En pacientes de alto y muy alto riesgo cardiovascular que necesitan reducciones de LDLc mayores al 50 por ciento, el inicio precoz de una terapia combinada permite alcanzar descensos más intensos desde las primeras semanas y aumenta la probabilidad de conseguir el objetivo terapéutico".