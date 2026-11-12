Viatris impulsa la formación de los farmacéuticos para mejorar el conocimiento sobre la anafilaxia

Archivo - Imagen de recurso de una mujer con dificultades para respirar. - SEB_RA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía farmacéutica Viatris ha organizado dos jornadas formativas dirigidas a farmacéuticos para actualizar sus conocimientos sobre la anafilaxia y reforzar el papel de la oficina de farmacia en la identificación y visibilización de esta reacción alérgica grave, de rápida instauración y potencialmente mortal.

Según destaca Viatris, es fundamental saber reconocer la anafilaxia, así como conocer sus principales factores desencadenantes y los posibles cofactores que pueden contribuir a su aparición o agravamiento. En este contexto, afirma que el papel del farmacéutico adquiere especial relevancia, tanto en la identificación de situaciones de riesgo como en la educación sanitaria, la prevención y la orientación adecuada del paciente ante una posible anafilaxia.

Durante las jornadas se ha profundizado en la fisiopatología, el reconocimiento de los signos y síntomas de la anafilaxia y las principales características de la medicación de rescate, proporcionando al farmacéutico herramientas clave para la educación y acompañamiento al paciente alérgico.

Las expertas también han repasado los conceptos clave y el diagnóstico de esta patología, recordando que, aunque es más frecuente en niños, adolescentes y jóvenes, puede manifestarse en cualquier rango de edad. Además, se han analizado sus principales desencadenantes, que incluyen alimentos, medicamentos, veneno de insectos, látex o el ejercicio, y los cofactores que pueden empeorar la reacción alérgica convirtiéndola en una anafilaxia.

Otro de los puntos mencionados ha sido el abordaje mediante un caso clínico de la anafilaxia bifásica. Este fenómeno consiste en una reacción recurrente o la aparición de nuevos síntomas tras la presentación inicial sin que haya una nueva exposición al agente causal, y ocurre en entre el 4 y el 4,5 por ciento de las reacciones anafilácticas.

EL PAPEL DEL FARMACÉUTICO EN LA EDUCACIÓN DEL PACIENTE

Viatris resalta que el farmacéutico comunitario desempeña un papel fundamental e integral en el manejo de las alergias, ya que su formación le permite educar al paciente en medidas preventivas, promover un diagnóstico precoz al derivar al médico los casos de solicitud de dispensación de medicamentos de prescripción sin receta, y asegurar la adherencia al tratamiento para evitar complicaciones graves.

Además, señala que su capacitación es vital para actuar con rapidez y eficacia ante una sospecha de anafilaxia en la propia farmacia, ayudando al paciente, alertando a los servicios de emergencia y monitorizándolo hasta su llegada.

"En nuestra sociedad asistimos a un aumento progresivo de las enfermedades alérgicas que, como agentes fundamentales del Sistema Nacional de Salud, los farmacéuticos comunitarios debemos abordar de forma activa y sin demora", ha indicado Amapola Munuera, farmacéutica especializada en alergia alimentaria.

En este contexto, la compañía explica que el tratamiento principal para la anafilaxia es la adrenalina intramuscular. Así, añade que la adrenalina no presenta contraindicaciones absolutas en situaciones especiales como edad avanzada, cardiopatías, hipertensión o embarazo, aunque es muy importante informar al médico para individualizar el tratamiento.

"El paciente con riesgo de presentar una anafilaxia, cualquiera que sea el origen de su alergia, debe ser plenamente consciente de que el autoinyector de adrenalina constituye su tratamiento de rescate y es fundamental para salvarle la vida en caso de reacción", ha apuntado Cristina Ortega, pediatra y alergóloga responsable de Alergia y Neumología infantil en la Clínica Materno Infantil Senda de Madrid.

Por otro lado, la mayoría de las reacciones responden a una dosis de adrenalina intramuscular, pero aproximadamente un 10 por ciento requieren una segunda dosis y un 2 por ciento más de dos. Por ello, la formación ha incidido en la necesidad de concienciar a los pacientes y, sobre todo, a los de mayor riesgo, para que lleven consigo en todo momento los dos autoinyectores de epinefrina prescritos.

La agenda del evento también ha incluido una formación práctica sobre cómo utilizar correctamente un autoinyector y las diferencias entre los distintos dispositivos disponibles. Aunque por norma general, el alergólogo, médico de atención primaria o el pediatra -en el caso de los niños- enseña al paciente o a sus padres a utilizar el autoinyector, se ha mostrado la necesidad de que en las oficinas de farmacia se disponga de un dispositivo 'trainer'.

En el caso de 'Altellus', se ha destacado que el dispositivo permite administrar de forma rápida y consistente la dosis correcta, logrando liberar y absorber más del 95 por ciento de la epinefrina en apenas un segundo, requiriendo solo tres segundos de presión para su administración.