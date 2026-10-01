Empresas.- VAULT Longevity, un nuevo centro basado el concepto 'Protegiendo tu salud futura'

VAULT Longevity. - VAULT LONGEVITY

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

VAULT Longevity ha inaugurado en Madrid un nuevo centro basado en el concepto 'Protegiendo tu salud futura', que parte de la idea de que la salud que tendremos dentro de diez o veinte años no se construye entonces, sino ahora. La alimentación, el ejercicio, el descanso, la salud metabólica, la función cognitiva o los hábitos cotidianos forman parte de una trayectoria que puede conocerse, evaluarse y, en determinados aspectos, modificarse.

Frente al modelo tradicional basado en intervenciones puntuales, VAULT plantea un acompañamiento personalizado y continuado en el que la evaluación se convierte en el punto de partida para diseñar un plan de intervención y seguimiento adaptado a cada persona, y se articula alrededor de diferentes dimensiones de la salud: fuerza y movilidad, sueño y recuperación, nutrición, salud metabólica, cognición, prevención, relaciones y propósito y seguimiento médico

La doctora Delia Cortés Guiral, directora médica de Vault Longevity, explica que "la longevidad no debe entenderse únicamente como vivir más años, sino como mantener durante más tiempo la capacidad de vivir con autonomía, energía y calidad de vida. La evidencia científica nos muestra que muchos de los factores que condicionan nuestro envejecimiento están relacionados con aspectos que podemos conocer, medir y sobre los que poner conciencia y actuar antes de que aparezca el deterioro o los primeros síntomas de algunas enfermedades", añade.

En este sentido, aunta que en VAULT utilizan una evaluación integral de la salud para comprender la trayectoria individual de cada persona y establecer un plan personalizado basado en ciencia, prevención y seguimiento continuado.

Su metodología se basa en un chequeo único de un mes de duración que integra historia clínica, biomarcadores, pruebas funcionales, composición corporal, imagen médica cuando está indicada y datos obtenidos en tiempo real en la vida cotidiana para entender cómo interactúan los distintos sistemas del organismo.

A partir de esa evaluación, el equipo clínico y científico establece prioridades y diseña un plan individualizado. Las intervenciones se centran en cinco pilares que se analizan por separado, pero se abordan en conjunto: Actividad Física, Nutrición estratégica, Sueño y recuperación, Equilibrio cognitivo y emocional y Ciencia y medicina.

El proceso se inicia con ENTRY, una primera experiencia diseñada para quienes quieren conocer el modelo, que incorpora una evaluación física y funcional guiada no invasiva mediante Technogym Checkup, que permite obtener una primera visión objetiva de la condición actual de la persona y conocer su 'Wellness Age', un indicador que compara determinados aspectos de la capacidad funcional con la edad cronológica.

Es siguiente paso es LEAP, una evaluación longitudinal integral de 30 días que permite comprender la trayectoria de salud de cada persona más allá de una fotografía puntual, que consta de analítica completa y biología molecular, imagen diagnóstica, evaluación de la función cardiorrespiratoria, metabólica y física, análisis de cognición, sueño y estilo de vida, monitorización continua durante el mes y consultas con el equipo médico.

Continúa por SAFE, que transforma el conocimiento obtenido en LEAP en un proceso de acompañamiento continuado durante 12 meses mediante seguimiento médico personalizado, monitorización de parámetros de salud mediante tecnología, reevaluaciones periódicas, trabajo coordinado con especialistas y acompañamiento en áreas clave como ejercicio, nutrición, sueño y recuperación y creación de nuevos hábitos.

El objetivo es convertir las recomendaciones en cambios sostenibles, ajustando el plan según la evolución de cada persona y protegiendo los avances conseguidos a lo largo del tiempo.

La última fase es DOME, qie completa el recorrido como un espacio de conocimiento y comunidad alrededor de la longevidad. Ofrece contenidos basados en evidencia científica, formación continua, encuentros con especialistas y acceso a una comunidad comprometida con la salud a largo plazo, para acercar los avances en longevidad de forma rigurosa y comprensible.

VAULT cuenta con un equipo multidisciplinar y un modelo de seguimiento continuado, en el que los protocolos pueden revisarse y ajustarse en función de la evolución de cada persona,