Empresas.- La UE aprueba 'Tryngolza' para tratar a adultos con síndrome de quilomicronemia familiar

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las compañías farmacéuticas Sobi e Ionis Pharmaceuticals han informado este viernes de que la Unión Europea ha dado aprobado 'Tryngolza' (olezarsén) como complemento de la dieta en pacientes adultos para el tratamiento del síndrome de quilomicronemia familiar genéticamente confirmado, un forma rara y genética de hipertrigliceridemia grave.

La directora de de Investigación, Desarrollo y Asuntos Médicos (RDMA) y directora médica global de Sobi, Lydia Abad-Franch, ha afirmado que esta terapia supone "el siguiente paso" en su apoyo a los pacientes de esta enfermedad.

"Con esta aprobación esperamos poder ofrecer este medicamento a los pacientes elegibles con esta enfermedad rara y debilitante en toda la UE", ha agregado Abad-Franch.

Por su parte, el director ejecutivo de Ionis, Brett P. Monia, ha subrayado que la aprobación supone un "avance" para el tratamiento del síndrome de quilomicronemia familiar.

"El fármaco tiene el potencial de ser una opción de tratamiento para los pacientes con síndrome de quilomicronemia familiar en la UE que están en riesgo de sufrir episodios incapacitantes y potencialmente mortales de pancreatitis aguda", ha manifestado.

La decisión de aprobarlo ha llegado tras la opinión positiva del Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), y se basa en los datos del ensayo Balance de fase 3. Sobi cuenta con los derechos exclusivos para comercializarlo en países fuera de Estados Unidos, Canadá y China.

Los pacientes con síndrome de quilomicronemia familiar suelen tener niveles extremadamente altos de triglicéridos y presentan un alto riesgo de desarrollar pancreatitis aguda, que puede ser potencialmente mortal. A nivel global, se estima que el con síndrome de quilomicronemia familiar afecta aproximadamente entre 1 a 2 personas por millón de habitantes.