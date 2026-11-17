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MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha apribado como tratamiento complementario a la terapia estándar para el tratamiento de la miastenia gravis generalizada (MGg) en adultos con anticuerpos positivos frente al receptor de acetilcolina (AChR, por sus siglas en inglés) 'Klygefa' (gefurulimab), de Alexion, AstraZeneca Rare Disease.

Según informa la compañía se trata de un inhibidor de C5 mediante nanocuerpo de doble unión, que ofrece autoadministración subcutánea una vez a la semana mediante autoinyector. La aprobación por parte de la Comisión Europea sigue a la opinión positiva del Comité de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Europea de Medicamentos y se basó en los resultados positivos del ensayo pivotal de fase III PREVAIL.

Los resultados del ensayo mostraron que gefurulimab alcanzó su criterio de valoración principal, demostrando una mejora con respecto al valor basal en la puntuación total de la escala de actividades de la vida diaria de la miastenia gravis (MG-ADL) en la semana 26 en comparación con placebo. Así, afirman que se observó una mejora clínicamente relevante ya desde la primera semana, que se mantuvo hasta la semana 26.

La MGg es un trastorno autoinmune raro caracterizado por una reducción de la función muscular y una debilidad muscular grave. Se estima que 82.500 personas están diagnosticadas de MGg en cinco países europeos (Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España), de las cuales aproximadamente 66.000 son positivas para anticuerpos frente a AChR.

El medicamento está aprobado en Japón, EEUU y otros países para determinados adultos con MGg. Además, las solicitudes regulatorias basadas en los resultados de PREVAIL se encuentran en evaluación en China y otros países.

La miastenia gravis generalizada (MGg) es un trastorno autoinmune raro caracterizado por una reducción de la función muscular y una debilidad muscular grave. El 85% de las personas con MGg son positivas para anticuerpos frente a AChR, lo que significa que producen anticuerpos específicos (anti-AChR) que se unen a los receptores de señales en la unión neuromuscular (NMJ), el punto de conexión entre las células nerviosas y los músculos que controlan.

Esta unión activa el sistema del complemento, lo que provoca que el sistema inmunitario ataque la unión neuromuscular, causando inflamación y una interrupción de la comunicación entre el cerebro y los músculos. La MGg puede aparecer a cualquier edad, pero suele comenzar con mayor frecuencia en mujeres antes de los 40 años y en hombres después de los 60 años.