El triple agonista de Lilly demuestra una mayor reducción de la glucosa en sangre y más pérdida de peso

Archivo - Imagen de archivo de las instalaciones de Lilly. - LILLY - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía Eli Lilly and Company ha anunciado resultados positivos de 'TRANSCEND-T2D-2', un ensayo clínico de fase 3 de comparación directa que evalúa retatrutida y 'Ozempic' (semaglutida) 2 mg en adultos con diabetes tipo 2. A las 80 semanas, el triple agonista, que actúa sobre los receptores de GIP, GLP-1 y glucagón, consiguió el objetivo principal y todos los objetivos secundarios clave, logrando una mayor reducción de la HbA1c y una pérdida de peso sustancialmente mayor.

"'TRANSCEND-T2D-2' es el primer ensayo de fase 3 que compara el innovador inyectable de Lilly con 2 mg de este arGLP-1, en el que ha demostrado una mayor reducción de la HbA1c y más del doble de pérdida de peso que la dosis máxima aprobada de este medicamento comparador en personas con diabetes tipo 2. Basándonos en estos resultados, y en los de todo nuestro programa en fase 3, creemos que este novedoso fármaco, de ser aprobado, podría cambiar el paradigma terapéutico para las personas que viven con diabetes tipo 2, obesidad y enfermedades cardiometabólicas relacionadas", ha señalado Kenneth Custer, vicepresidente ejecutivo y presidente de Lilly Salud Cardiometabólica.

En el ensayo clínico 'TRANSCEND-T2D-2', ambas dosis del medicamento de Lilly redujeron la HbA1c de media un 2,2 por ciento frente a 1,8 por ciento del comparador a las 80 semanas. Los participantes perdieron de media de 20,1 kg frente a 9,5 kg, respectivamente. Además, el triple agonista también logró mayores mejoras en determinados factores de riesgo cardiovascular, incluidos el colesterol no HDL, los triglicéridos y la presión arterial sistólica.

"La relevancia clínica de estos resultados se basa en conseguir simultáneamente una reducción muy importante del peso y una marcada mejoría del control glucémico, en personas con diabetes tipo 2, con las que se ha logrado una pérdida media de peso del 20,9% y reducciones de 2 puntos en glicada, que nos podrían permitir niveles de control glucémico. Este doble beneficio es especialmente relevante en la diabetes tipo 2, donde el exceso de peso contribuye a la resistencia a la insulina y dificulta el control metabólico", ha comentado Olga González, jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid.

Por su parte, Carlos Hernández, médico de Atención Primaria del Centro de Salud Jerez de los Caballeros, en Badajoz, ha añadido: "Uno de los desafíos que tenemos en el manejo de la diabetes tipo 2 es lograr pérdidas de peso relevantes. La obesidad es el principal detonante detrás del origen de la diabetes. En este estudio vemos cómo con un medicamento que actúa solo sobre una incretina, en este caso, GLP-1 conseguimos pérdidas de peso aún limitadas en personas con DM2. Esperamos que estas pérdidas de peso situadas alrededor del 20 por ciento en personas con diabetes tipo 2 puedan contribuir a mejorar su perfil de riesgo cardiovascular y reducir la aparición o progresión de otras complicaciones asociadas a la enfermedad".

Según informa la compañía, los resultados detallados de 'TRANSCEND-T2D-2' serán presentados en futuros congresos médicos y publicados en revistas científicas con revisión por pares.