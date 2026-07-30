Tratamiento de acción prolongada para VIH de ViiV Healthcare, superior a terapia oral en adolescentes

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MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

ViiV Healthcare ha presentado resultados de un estudio que demuestra que el tratamiento de acción prolongada que combina cabotegravir y rilpivirina (CAB+RPV LAI), inyectable seis veces al año, es "superior" frente a la terapia oral diaria dolutegravir/tenofovir disoproxil fumarato/lamivudina en adolescentes con VIH con carga viral suprimida.

Los datos, presentados en la 26ª Conferencia Mundial del Sida, corresponden a la semana 96 del ensayo 'Lata', que dirige el University College de Londres (Reino Unido) y cuenta con la participación de 476 adolescentes de 12 a 19 años en Kenia, Sudáfrica, Uganda y Zimbabue.

Según ha detallado la compañía en un comunicado, se produjo rebote viral confirmado, es decir, reaparición del virus en sangre tras haber estado indectectable, en el 0,9 por ciento de los adolescentes que recibieron el tratamiento inyectable frente al 6,4 por ciento que recibieron terapia oral diaria. El 94 por ciento señaló que las inyecciones de acción prolongada eran mucho más fáciles de seguir que la terapia oral diaria.

ViiV Healthcare ha puesto en valor los resultados, teniendo en cuenta que la adolescencia representa una etapa especialmente vulnerable para la adherencia y la retención a los cuidados del VIH, lo que convierte el mantenimiento de la supresión virológica en un reto clínico.

La compañía también ha presentado nuevos análisis del uso del fármaco inyectable en vida real, procedentes de la cohorte 'Opera', de Estados Unidos. Según muestra, el tratamiento inyectable seis veces al año mantuvo una supresión virológica comparable a bictegravir/emtricitabina/tenofovir alafenamida (BIC/FTC/TAF) oral diario en 6.789 adultos con VIH que estaban virológicamente suprimidos.

El 89 por ciento de las personas que recibieron el inyectable y el 82 por ciento de los que tomaron BIC/FTC/TAF tenían una carga viral inferior a 50 copias/mL, con un seguimiento medio de 15 meses y 22 meses. El riesgo de fracaso virológico confirmado fue bajo y comparable en ambos grupos, ocurriendo en el 1,1 por ciento de las personas que recibieron el fármaco de ViiV Healthcare y en el 1,7 por ciento tratada con la opción oral.

PROFILAXIS PRE-EXPOSICIÓN

Por otra parte, ha comunicado resultados de nuevos análisis sobre la experiencia de pacientes y profesionales sanitarios con diferentes opciones de acción prolongada en prevención de la infección por VIH.

El estudio de fase I 'Clarity', que comparó la experiencia de los participantes después de una dosis intramuscular única de cabotegravir de acción prolongada (CAB LA), de ViiV Healthcare, y una dosis subcutánea única de lenacapavir (LEN) en 63 participantes sin VIH, muestra que las reacciones en el lugar de la inyección fueron menos visibles con la profilaxis pre-exposición de ViiV Healthcare durante un periodo seis meses.

El 70 por ciento de las personas a las que se administró la inyección de ViiV calificaron la experiencia como "muy aceptable" o "totalmente aceptable", en comparación con el 37 por ciento para lenacapavir.

Además, el 90 por ciento de los participantes que recibieron lenacapavir continuaron reportando nódulos después de seis meses, en comparación con solo el 20 por ciento de los que recibieron el otro inyectable. No se informaron reacciones en el lugar de la inyección graves asociadas al inyectable de ViiV Healthcare, mientras que 11 de 54 de los nódulos asociados a lenacapavir se informaron como graves.

El ensayo 'PrEPFACTS' muestra que las personas que usaron CAB LA para la PrEP tuvieron una alta adherencia a su dosificación, en un análisis del uso en vida real de 2.913 personas en Estados Unidos. El 89 por ciento estuvo cubierto por la PrEP durante al menos el 90 por ciento del período medido. La mayoría de las inyecciones de continuación se administraron dentro de los plazos recomendados, incluyendo el 85 por ciento dentro de los 67 días y el 96 por ciento dentro de los 90 días.

El director médico global de ViiV Healthcare, Jean van Wyk, ha puesto en valor el trabajo de la compañía para generar evidencia amplia y profunda sobre los inyectables de acción prolongada. "Esta evidencia proporciona una base de confianza para la próxima generación de innovación, pensada con, por y para las personas con VIH y diseñada para generar gran impacto", ha afirmado.