'Tezspire' muestra resultados positivos en adolescentes y adultos con EoE sintomática y no controlada

Archivo - Esófago - LIBRE DE DROIT/ ISTOCK - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

'Tezspire' (tezepelumab), de AstraZeneca y Amgen, ha demostrado mejoras estadísticamente significativas y clínicamente relevantes en los objetivos coprimarios de remisión histológica y frecuencia y gravedad de la disfagia (dificultad para tragar) en pacientes adolescentes y adultos con esofagitis eosinofílica (EoE) sintomática y no controlada, a pesar de poder estar recibiendo medicación de base.

Estas mejoras se observaron en la semana 24 con ambas dosis evaluadas, en comparación con placebo; además la eficacia se mantuvo con ambas dosis hasta la semana 52, según los resultados del ensayo clínico CROSSING presentados durante el Congreso de la Sociedad Europea de Gastroenterología (UEG Week) 2026, celebrado en Barcelona.

El tratamiento administrado por vía subcutánea cada cuatro semanas, logró la remisión histológica en el 64,8% (dosis de 210 mg) y el 68,9% (dosis de 420 mg) de los pacientes en la semana 24, en comparación con el 3,5% de los pacientes que recibieron placebo. El fármaco también redujo la frecuencia y la gravedad de los síntomas de disfagia en 18,8 puntos y 22 puntos respecto al valor basal, frente a los 14,7 puntos del grupo placebo según la puntuación del Cuestionario de Síntomas de Disfagia (del inglés Dysphagia Symptom Questionnaire, DSQ), una medida de resultados comunicados por los pacientes.

Estos resultados se mantuvieron hasta la semana 52, según lo evaluado mediante objetivos secundarios clave: el 67,8% (dosis de 210 mg) y el 63,3% (dosis de 420 mg) de los pacientes tratados con este fármaco alcanzaron la remisión histológica, frente al 5,4% de los pacientes que recibieron placebo. Asimismo, la mejoría de los síntomas se mantuvo hasta la semana 52, con una reducción media respecto al inicio de 22,1 puntos (dosis de 210 mg) y 24,0 puntos (dosis de 420 mg) en la puntuación del DSQ en los pacientes tratados con el medicamento, frente a los 13,2 puntos del grupo placebo.

Casi la mitad de los pacientes con EoE, incluidos los adolescentes, no logran un control adecuado de la enfermedad con los tratamientos estándar actuales destinados a controlar los síntomas, los cuales incluyen restricciones dietéticas, corticosteroides tópicos deglutidos e inhibidores de la bomba de protones. Asimismo, en estos pacientes, la inflamación del esófago puede provocar disfagia, impactación alimentaria y estrechamiento esofágico, y el riesgo de que los alimentos avancen lentamente o queden atascados puede hacer que las comidas diarias resulten difíciles y estresantes.

"La esofagitis eosinofílica es una enfermedad inflamatoria crónica, que puede progresar hasta provocar alteraciones en la estructura del esófago y comprometer su funcionamiento. Uno de los principales retos clínicos es lograr un control adecuado de la enfermedad, especialmente en aquellos pacientes que no responden a los tratamientos convencionales", señala el doctor Alfredo Lucendo, jefe del Hospital General de Tomelloso e investigador principal del ensayo clínico CROSSING.

En este contexto, añade, "seguir investigando nuevas alternativas terapéuticas resulta fundamental para avanzar en el abordaje de una patología que continúa presentando importantes necesidades médicas no cubiertas".