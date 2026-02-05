Teva renueva parte de su Comité de Dirección para desarrollar tratamientos innovadores en neurociencia

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Teva ha anunciado nuevas incorporaciones a su equipo de dirección para el desarrollo de tratamientos innovadores que cubran las necesidades no satisfechas de los pacientes, poniendo el foco en el área de las neurociencias, en enfermedades como la migraña, Parkinson, la esclerosis múltiple y otros trastornos del movimiento.

Entre estas incorporaciones se encuentran Olga Espallardo, la nueva senior director de market access, Pablo Cires, senior director innovative commercial lead y Eva de Vicente, senior director business unit, generics.

La directora general de Teva España, Marta González, ha asegurado que estos nombramientos contribuyen a fortalecer el Comité de Dirección, "incorporando nuevas perspectivas, metodologías y talento que enriquecerán su capacidad estratégica para afrontar los retos del sector con una visión innovadora".

Olga Espallardo cuenta con másteres en gestión sanitaria, economía de la salud y salud pública, así como un doctorado en investigación social y sanitaria; con una trayectoria en investigación de políticas sanitarias y resultados en salud, así como en estrategias de reembolso, acceso y relaciones institucionales.

Pablo Cires, por su parte, posee una trayectoria de más de dos décadas en la industria farmacéutica. Su experiencia abarca áreas terapéuticas clave como inmunología, oncología, enfermedades infecciosas y enfermedades raras.

Eva de Vicente es licenciada en Farmacia con un EMBA en Dirección y Administración de Empresas, y cuenta con más de 25 años de experiencia en la compañía y de manera más concreta, dirigiendo el área de ventas de Teva en España.