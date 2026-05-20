Archivo - Teva lanza en España 'Ahzantive', biosimilar para el tratamiento de enfermedades retinianas - TEVA - Archivo

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La compañía farmacéutica Teva ha anunciado el lanzamiento en España del medicamento 'Ahzantive', cuya molécula es aflibercept, su biosimilar anti-VEGF indicado para el tratamiento de diversas enfermedades retinianas que pueden provocar pérdida de visión y afectar significativamente la calidad de vida de los pacientes.

En concreto, este laboratorio ha indicado que este nuevo tratamiento ha sido autorizado en la Unión Europea (UE) "tras demostrar buenos resultados en términos de calidad, eficacia y seguridad, conforme a los estándares regulatorios europeos". El mismo "está indicado en adultos para el tratamiento de la degeneración macular asociada a la edad (DMAE) neovascular (exudativa)", ha explicado.

Además, Teva ha señalado que se emplea para el tratamiento de "la alteración visual debida al edema macular secundario a la oclusión de la vena retiniana (oclusión de la rama venosa retiniana -ORVR- u oclusión de la vena central retiniana -OVCR-), la alteración visual debida al edema macular diabético (EMD) y la alteración visual debida a la neovascularización coroidea miópica (NVC miópica)".

"Trabajamos para acercar medicamentos esenciales a más pacientes para mejorar su calidad de vida", ha señalado la directora senior de la Unidad de Genéricos, OTC y Biosimilares de esta entidad en España, Eva de Vicente, quien ha añadido que este lanzamiento refuerza el "compromiso" en "áreas terapéuticas de alta necesidad médica no cubierta, como la Oftalmología, y con la sostenibilidad de los sistemas sanitarios".

Según ha afirmado esta compañía, 'Ahzantive' es "un inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF, por sus siglas en inglés), cuyo mecanismo de acción se basa en la unión a VEGF-A y PlGF, bloqueando la neovascularización patológica y reduciendo la permeabilidad vascular". El mismo "se administra mediante inyección intravítrea por profesionales médicos con experiencia en este tipo de procedimientos", ha declarado.

"La dosis recomendada es de 2 mg de aflibercept (0,05 ml por inyección)", ha continuado, para agregar que "en la DMAE exudativa, el tratamiento se inicia con tres inyecciones mensuales, seguidas de una administración cada dos meses, con posibilidad de individualizar la pauta según la evolución del paciente". "En otras indicaciones, como el edema macular diabético o secundario a oclusión venosa, el tratamiento permite estrategias flexibles basadas en la respuesta clínica del paciente", ha expuesto.

ESTAS PATOLOGÍAS "CONSTITUYEN UNA DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE PÉRDIDA DE VISIÓN"

En cuando a las enfermedades retinianas, ha divulgado que "constituyen una de las principales causas de pérdida de visión en la población adulta". Ante ello, "la disponibilidad de nuevos biosimilares contribuye a mejorar el acceso a terapias anti-VEGF, consideradas el estándar de tratamiento en estas patologías, ampliando las opciones terapéuticas disponibles y contribuyendo a mejorar el acceso a tratamientos innovadores", ha explicado.

En este sentido, y recordando que el impacto de estas enfermedades "sigue creciendo debido al envejecimiento de la población y al aumento de enfermedades crónicas como la diabetes", ha estimado en "más de dos millones de personas en España" las que las padecen, "incluyendo DMAE, retinopatía diabética y edema macular, según datos de la Sociedad Española de Retina y Vítreo (SERV)".

En concreto, ha sostenido que "la DMAE neovascular afecta a alrededor de 700.000 personas en España", mientras que "el EMD impacta a aproximadamente 250.000-277.000 pacientes, según estimaciones epidemiológicas basadas en la prevalencia de diabetes y sus complicaciones oculares". Por su parte, "la retinopatía diabética afecta a más de 1,1 millones de personas", ha señalado.

"En población mayor de 50 años, la prevalencia de la DMAE se sitúa en torno al 5,3 por ciento, mientras que el EMD puede afectar hasta al 7,9 por ciento de los pacientes con diabetes, según datos de la SERV", ha insistido Teva, que ha añadido que estas patologías "generan una importante presión sobre el sistema sanitario". Estas implican "un uso intensivo de recursos sanitarios, incluyendo pruebas diagnósticas, seguimiento estrecho y tratamientos intravítreos recurrentes", ha sumado.

Al respecto, ha declarado que "en España, el coste anual por paciente con EMD puede superar los 15.000-18.000 euros, especialmente en los primeros años tras el diagnóstico, considerando costes sanitarios, sociales y cuidados informales". "A nivel global, la carga económica de la pérdida de visión es significativa: se estima que patologías como el EMD y el glaucoma supondrán más de 53.000 millones de euros en costes acumulados en España entre 2021 y 2030", ha destacado.

Por último, este laboratorio ha subrayado que, con este lanzamiento, continúa fortaleciendo su portfolio de biosimilares, "contribuyendo a la eficiencia del sistema sanitario, favoreciendo la sostenibilidad y facilitando el acceso a terapias avanzadas sin comprometer la calidad asistencial". La llegada de este medicamento al mercado nacional "amplía el arsenal terapéutico disponible para los especialistas en retina, permitiendo una mayor flexibilidad en la práctica clínica", ha finalizado.