Teva amplía su portfolio en sistema nervioso central con el lanzamiento del genérico de 'Fycompa'

Archivo - Cerebro, epilepsia, ictus - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / STOCKDEVIL - Archivo

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compañía Teva Pharmaceuticals España ha lanzado en España 'Perampanel Teva', medicamento genérico de 'Fycompa' (Eisai GmbH), indicado como tratamiento concomitante de determinados tipos de crisis epilépticas en pacientes pediátricos y adultos, reforzando así su compromiso con el abordaje de las enfermedades neurológicas.

Con esta incorporación, la compañía continúa ampliando su portfolio de medicamentos en el área del sistema nervioso central (SNC), una de las áreas terapéuticas estratégicas para Teva a nivel global. "Este lanzamiento supone un nuevo paso en la apuesta de la compañía por facilitar el acceso a tratamientos de calidad, contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario y responder a las necesidades de pacientes y profesionales sanitarios en patologías neurológicas de alta complejidad", señala la compañí.

Este fármaco es un antiepiléptico perteneciente al grupo farmacoterapéutico 'otros antiepilépticos' (código ATC: N03AX22) y está indicado como tratamiento concomitante de las crisis de inicio parcial (CIP), con o sin crisis generalizadas secundarias, en pacientes a partir de 4 años de edad, así como de las crisis tonicoclónicas generalizadas primarias (CTGP) en pacientes a partir de 7 años con epilepsia idiopática generalizada (EIG).

El medicamento se presenta en formato de blíster unidosis y cuenta con un período de caducidad de dos años. El nuevo medicamento estará disponible en seis presentaciones de comprimidos recubiertos con película: de 2 mg en 28 comprimidos; 4 mg en 28 comprimidos; 6 mg en 28 comprimidos; 8 mg y 28 comprimidos; 10 mg y 28 comprimidos y 12 mg de 28 comprimidos.

"Este lanzamiento refleja el compromiso continuo de la compañía con la mejora de la salud", explica Eva de Vicente, directora senior de la Unidad de Genéricos, Biosimilares y OTC de Teva España. En este sentido, Eva de Vicente destaca que "la Neurociencia es una de las áreas estratégicas para Teva y este lanzamiento refuerza nuestra voluntad de seguir aportando valor al sistema sanitario mediante medicamentos genéricos de alta calidad. Nuestro objetivo es continuar ampliando el acceso a terapias esenciales y contribuir a una atención más eficiente y sostenible".