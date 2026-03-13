Archivo - Takeda constata en un barómetro que más del 50% de españoles reconoce problemas de sueño - BYMURATDENIZ/ISTOCK - Archivo

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compañía farmacéutica Takeda ha presentado el '1er Barómetro sobre trastornos del sueño en España', el cual muestra, entre otros datos, que más de la mitad de los ciudadanos reconoce que experimenta dificultades relacionadas con el descanso, concretamente un 57 por ciento.

Este trabajo, realizado sobre una muestra de 1.200 personas mayores de edad, evidencia una brecha significativa entre la importancia que se concede al sueño y el cuidado real que se le presta. De hecho, el 38 por ciento de la población afirma tener problemas de sueño de forma recurrente y un 19% reconoce sufrirlos ocasionalmente.

Además, aunque el 66 por ciento asegura mantener rutinas horarias de sueño consistentes, la prevalencia de dificultades recurrentes para dormir es mayor en los grupos de mayor edad. A partir de los 50 años, el 42 por ciento declara experimentar problemas de sueño de forma habitual, mientras que las mujeres refieren más dificultades relacionadas con el descanso que los hombres (60% frente a 54%).

El 27 por ciento ha notado cambios en su calidad de sueño en el último año lo suficientemente relevantes como para plantearse consultar a un especialista, cifra que asciende al 30 por ciento en el caso de las mujeres, frente al 23 por ciento de los hombres, tal y como evidencia este análisis.

EL 43% RECONOCE NO DORMIR LAS ENTRE 7 Y 8 HORAS RECOMENDADAS

Por otra parte, el mismo arroja el dato de que, "aunque el 96 por ciento de la población considera que dormir bien es fundamental para mantener una buena salud, la práctica no siempre acompaña: el 43 por ciento reconoce no dormir las entre siete y ocho horas recomendadas. Junto a ello, el 58 por ciento afirma no haber hecho nada para mejorar su descanso ni informarse sobre el sueño.

Esta investigación también ha expuesto que el 77 por ciento reconoce que el uso de pantallas antes de dormir afecta al sueño y el 79 por ciento señala el impacto de la cafeína y el alcohol. No obstante, el 72 por ciento considera que en España el sueño no recibe la misma atención que la alimentación y el ejercicio físico.

También se ha abordado el conocimiento sobre los recursos especializados disponibles. Así, a pesar de que el 66 por ciento sabe que existen Unidades del Sueño en hospitales, una de cada tres personas las desconoce, especialmente entre los jóvenes (solo el 29% de los menores de 35 años sabe que existen). Por ello, ante la sospecha de trastorno complejo, el 48 por ciento acudiría al médico de Familia, pero poco más del 1 por ciento mencionan espontáneamente estas Unidades.

Este barómetro de Takeda, que evidencia que las comunidades autónomas donde más personas declaran tener dificultades habituales para dormir son País Vasco y Canarias (47%), ha analizado, por último, qué se sabe sobre la narcolepsia. El 40 por ciento afirma que nunca había oído hablar de ella y sólo el 43 por ciento dice saber qué es.