Synergie resalta que las empresas de salud españolas enfrentan un déficit de 3.500 profesionales

Archivo - Imagen de recurso de un laboratorio. - SYNERGIE - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compañía Synergie ha señalado que el sector farmacéutico y biotecnológico en España atraviesa en 2026 una "profunda transformación" de su mercado laboral, debido, entre otros factores, a que enfrenta un déficit estimado de alrededor de 3.500 profesionales tecnológicos, según datos de la OCDE.

En paralelo, Synergie apunta que el sector mantiene una firme apuesta por la estabilidad laboral. Así, recuerda que, según el Banco de España, más de 9 de cada 10 profesionales cuentan con contratos indefinidos, lo que evidencia la necesidad de retener conocimiento crítico en un entorno altamente competitivo. Sin embargo, Synergie subraya que esta estabilidad convive con una rotación especialmente elevada en perfiles tecnológicos, que supera el 23 por ciento anual según la misma fuente, poniendo de relieve la intensidad de la competencia por el talento especializado.

"El sector farmacéutico combina una altísima especialización con una creciente presión por incorporar talento tech en plazos cada vez más ajustados. Esto obliga a las organizaciones a evolucionar sus estrategias de recursos humanos, situando el foco no solo en la atracción, sino también en el desarrollo y la fidelización a largo plazo", ha subrayado Sergi Vilella, Project Manager de Pharma y Healthcare en Synergie España.

Synergie destaca que la elevada especialización del sector farmacéutico y biotecnológico se refleja en condiciones retributivas competitivas. Según datos del INE, los profesionales tecnológicos en este ámbito perciben entre un 15 y un 20 por ciento más que en posiciones equivalentes dentro del sector tecnológico.

Además, se ofrecen bonos de retención que pueden alcanzar entre el 10 y el 15 por ciento del salario base, mientras que los perfiles junior inician su trayectoria con remuneraciones de entre 25.000 y 30.000 euros brutos anuales.

Asimismo, indica que la adopción de tecnologías emergentes, desde la inteligencia artificial hasta la computación avanzada o las infraestructuras sostenibles, está transformando los modelos operativos del sector. Según Eurostat, la implementación de soluciones de automatización puede incrementar la productividad de las operaciones farmacéuticas entre un 15 y un 20 por ciento, mientras que los modelos de trabajo híbridos amplían el acceso al talento y refuerzan la capacidad de adaptación de las organizaciones en un entorno cada vez más exigente y globalizado.

"La integración de tecnologías avanzadas no solo mejora la eficiencia operativa, sino que se ha convertido en un factor clave para atraer y fidelizar talento altamente cualificado en un mercado tan competitivo", ha finalizado Vilella.