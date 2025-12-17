Imagen de las instalaciones de PharmaMar. - PHARMAMAR

La compañía Sylentis, filial de PharmaMar, ha anunciado que su nueva planta, ubicada en la localidad madrileña de Getafe y dedicada a la producción de fármacos basados en ARN, ha obtenido la certificación de Normas de Correcta Fabricación (NCF) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

La certificación NCF, otorgada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), que llevó a cabo la auditoría, confirma que la planta cumple con los más altos estándares internacionales de calidad, seguridad y control en todas las etapas de la fabricación de medicamentos y principios activos farmacéuticos.

"Esta certificación nos permite suministrar productos fabricados en estas instalaciones a empresas del mercado europeo, altamente regulado, y a nivel mundial. Esto abre la puerta a nuevas colaboraciones internacionales, mejora la competitividad de Sylentis y refuerza la confianza de nuestros socios y clientes en los productos fabricados según las normas europeas", ha señalado el consejero delegado de Sylentis, Andreas Segerros.

La compañía señala que la planta farmacéutica tiene una superficie de 6.000 m2 y se ha construido siguiendo los más altos estándares de sostenibilidad y digitalización para lograr la máxima eficiencia. Al hilo, indica que la fábrica tiene un doble propósito: la fabricación de medicamentos basados en ARN para terceros y la prestación de servicios de fabricación para las necesidades de Sylentis en sus proyectos de investigación y clínicos.

"La nueva planta, respaldada por los más de diez años de experiencia en fabricación de Sylentis, aumenta significativamente su capacidad de producción", añade la compañía.

Esta planta se construyó a través del proyecto Syoligo, financiado por el fondo NextGenerationEU del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y gestionado por el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico e Innovación).