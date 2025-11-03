Suárez (AstraZeneca) pide al Gobierno "agilidad, estabilidad y visión a largo plazo"

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de AstraZeneca España, Rick R. Suárez, ha pedido al Gobierno "agilidad, estabilidad y visión a largo plazo" para garantizar la competitividad del sector farmacéutico y científico.

Lo ha dicho este lunes en la inauguración del Edifici Estel, sede de AstraZeneca en Barcelona, en la que también han participado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; la ministra de Sanidad, Mónica García, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

También han estado presentes el presidente del Parlament, Josep Rull; el delegado del Gobierno, Carlos Prieto, y la consellera de Salud, Olga Pané, entre otros.

Suárez ha explicado que es necesario que haya una "regulación predecible, procesos ágiles y modelos de acceso que reconozcan el valor de nuevos tratamientos", y ha reiterado que es imprescindible reducir los tiempos entre que se lanzan los medicamentos y llegan a los pacientes.

APUESTA A LARGO PLAZO

Suárez ha explicado que el Hub Global es "una apuesta a largo plazo" y que muestra la confianza en el potencial de España, así como el compromiso con el desarrollo científico y económico del país.

Ha celebrado la colaboración con las administraciones y que esta nueva sede permite a investigadores españoles que trabajaban en el extranjero volver a su país.

Por otro lado, ha subrayado que el objetivo de la compañía es poner 20 nuevos medicamentos en el mercado antes del final de la década.

INNOVACIÓN

El Hub Global de AstraZeneca quiere ser "un modelo de innovación" que combina la investigación biomédica con la ciencia de datos, la tecnología y el área comercial.

La voluntad es acelerar tratamientos en áreas de alto impacto como la oncología, la cardiovascular, la renal y metabólica, el respiratorio e inmunología, las enfermedades raras o las vacunas y la inmunoterapia.

La empresa prevé una inversión de 1.300 millones de euros en Catalunya hasta 2027 en el Hub, y el edificio acoge a cerca de 1.600 trabajadores de la compañía.

EDIFICI ESTEL

AstraZeneca ocupa alrededor de 30.000 metros cuadrados del Edifici Estel, que cuenta con una superficie total de 50.000 metros cuadrados de oficinas, locales y servicios integrados.

Entre los ocupantes de los locales a pie de calle están las cadenas de restauración Honest Greens y Casa Carmen, que prevén abrir puertas este otoño, y de los gimnasios Planet Fitness, que instalará unos 1.700 metros cuadrados de instalaciones deportivas, a los cuales aún se podrá sumar un comercio en el local restante.

El inmueble, propiedad de Bain Capital y Freo Group, ha tenido que ser prácticamente reconstruido, ya que durante muchos años solo contaba con la estructura.

Tras los trabajos, presenta 13 plantas de oficinas que se extienden alrededor de un patio interior, y entre las que se incluyen una planta destinada a los servicios para los usuarios con salas polivalentes, gimnasio y comedor, y una gran terraza panorámica que ofrece vistas tanto a la montaña como al litoral.

El rediseño, liderado por el arquitecto Albert Blanch del estudio BCA Arquitectura, aprovecha la estructura original de los años 70, que anteriormente albergaba una de las sedes de Telefónica.

Además, el Ayuntamiento de Barcelona reformará a partir del año que viene la avenida de Roma, vía en la que se ubica el edificio, y creará una plaza de 8.000 metros cuadrados ante el edificio tras una inversión de 4,5 millones de euros.