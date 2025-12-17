S&P mejora la calificación de Grifols a 'BB-' con perspectiva estable

Archivo - Sede de Grifols en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

S&P Global Ratings ha mejorado la calificación crediticia de Grifols como emisor de 'B+' a 'BB-', con perspectiva estable, y ha elevado también la nota de su deuda sénior no garantizada a 'B', según ha informado este miércoles la empresa de hemoderivados en un comunicado.

La agencia prevé que el rendimiento operativo de la compañía catalana se mantenga sólido en el periodo 2025-2027 y que Grifols continúe aplicando una política financiera prudente.

Grifols ha celebrado la decisión de S&P y ha destacado su "firme" compromiso con la excelencia operativa, el fortalecimiento de su liderazgo en terapias derivadas del plasma y la disciplina financiera, "reafirmando su apuesta a largo plazo por los pacientes, el crecimiento sostenible y la creación de valor para todos los grupos de interés".

Según la agencia, la mejora refleja el sólido desempeño operativo de Grifols en los nueve primeros meses de 2025, impulsado por la fuerte demanda de productos de inmunoglobulina (IG), la mejora de la eficiencia operativa y la normalización de las inversiones extraordinarias.

S&P también ha subrayado los avances continuos en la red de recogida de plasma y en la producción, aspectos que contribuyen a una expansión sostenida de los márgenes.

Asimismo, ha destacado que Grifols sigue superando al mercado de hemoderivados, gracias a su liderazgo en inmunoglobulinas, la expansión de las terapias subcutáneas de IG y la ejecución comercial disciplinada en sus principales mercados, especialmente en Estados Unidos.

Además, la agencia ha considerado que la compañía está bien posicionada dentro de un sector en crecimiento y prevé un desapalancamiento gradual, acompañado de un aumento del flujo de caja libre operativo.

Por último, S&P ha resaltado el compromiso de Grifols con el fortalecimiento de su balance, manteniendo un gasto de capital estable y una política financiera disciplinada, pese a las inversiones destinadas a respaldar su crecimiento a largo plazo.

El director financiero de Grifols, Rahul Srinivasan, ha aplaudido la mejora de la calificación, que --según ha señalado-- reconoce la solidez del desempeño operativo de la empresa, la resiliencia de su modelo de negocio y los avances logrados en la generación de flujo de caja y la reducción del apalancamiento.