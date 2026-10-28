Sonesitatug vedotina (AstraZeneca) muestra mejoras en supervivencia en cáncer gástrico avanzado

Archivo - Imagen de recurso representación estómago e intestino. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / THARAKORN - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

AstraZeneca ha presentado resultados positivos del ensayo de fase III 'CLARITY-Gastric01', que muestran mejoras en supervivencia global (SG) con el medicamento en investigación sonesitatug vedotina en pacientes con cáncer gástrico avanzado o metastásico, cáncer de la unión gastroesofágica o adenocarcinoma esofágico, que expresaban claudina 18.2 (CLDN18.2).

El estudio, presentado en el simposio presidencial del Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO, por sus siglas en inglés) 2026, ha contado con la participación de 355 pacientes, cuyos tumores expresaban CLDN18.2 en al menos el 25 por ciento de las células tumorales, con tinción de cualquier intensidad.

En un análisis intermedio planificado, el tratamiento en investigación redujo el riesgo relativo de muerte en un 42 por ciento frente al tratamiento elegido por el investigador en la población global. La mediana de SG fue de 10,6 meses frente a 6,4 meses en el grupo comparador.

En tercera línea y posteriores, el tratamiento en investigación redujo el riesgo relativo de muerte en un 53 por ciento frente al tratamiento elegido por el investigador. La mediana de SG se duplicó (10,0 frente a 5,0 meses). El beneficio en SG fue consistente en la mayoría de los subgrupos predefinidos, tanto en la población global como en tercera línea y posteriores, incluidos los definidos por la expresión de CLDN18.2.

En cuanto a la supervivencia libre de progresión (SLP) evaluada mediante revisión central independiente y ciega (BICR) en la población global, mostró una tendencia favorable al medicamento en investigación en segunda línea y posteriores, pero no alcanzó significación estadística. En un análisis exploratorio, la SLP evaluada por el investigador mostró un efecto de tratamiento más pronunciado, coherente con los resultados de SG observados en este contexto.

El perfil de tolerabilidad de sonesitatug vedotina fue "manejable y coherente" con el perfil de seguridad conocido, sin que se identificaran nuevas señales de seguridad. La proporción de pacientes con acontecimientos adversos relacionados con el tratamiento de grado tres o superior fue del 36,4 por ciento frente al 44,8 por ciento en el grupo comparador.

RESULTADOS "RELEVANTES"

"Los resultados de supervivencia observados en el cáncer gástrico metastásico a partir de la segunda línea podrían ser relevantes en una enfermedad de pronóstico desfavorable cuando fracasa el tratamiento inicial", ha apuntado el profesor del Departamento de Oncología Médica del Centro Oncológico de la Universidad Sun Yat-Sen (China) e investigador principal del ensayo, Rui-Hua Xu.

Tanto Rui-Hua Xu como la vicepresidenta ejecutiva de Investigación y Desarrollo en Oncología y Hematología de AstraZeneca, Susan Galbraith, han destacado que los resultados obtenidos podrían ayudar a que este medicamento en investigación se convierta en una nueva opción terapéutica en el cáncer gástrico metastásico a partir de la segunda línea.

Por su parte, el director de Oncología de AstraZeneca España, Ignacio Lombardero, ha apuntado que los hallazgos muestran la importancia de "seguir avanzando en la caracterización molecular de los tumores e investigando tratamientos adaptados a sus características biológicas y a las necesidades de los pacientes".

El medicamento también se está evaluando en el ensayo de fase III CLARITY-Gastric02, en combinación con capecitabina, con o sin rilvegostomig, como tratamiento de primera línea del cáncer gástrico avanzado o metastásico, de la unión gastroesofágica y del adenocarcinoma esofágico.

En fase II se está investigando en distintas combinaciones y contextos en tumores sólidos avanzados, incluidos los cánceres de páncreas y de vías biliares con expresión de CLDN18.2.