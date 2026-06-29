SOLTI reúne a 35 oncólogos jóvenes internacionales para diseñar nuevos ensayos clínicos en cáncer de mama

Archivo - Científicos trabajando en el laboratorio. - ISTOCK - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo académico de investigación clínica en cáncer SOLTI ha celebrado la primera edición del 'SOLTI Young European Workshop', en el que ha reunido a 35 especialistas internacionales en cáncer de mama, menores de 40 años, para impulsar el desarrollo de ensayos clínicos en cáncer de mama.

"La idea era abordar las necesidades clínicas no cubiertas en los distintos subtipos de la enfermedad y trabajar en soluciones que puedan trasladarse a la práctica mediante el diseño de ensayos clínicos", ha detallado la miembro del comité de SOLTI Young, coordinadora del SOLTI Young European Workshop y oncóloga en Dana-Farber Cancer Institute (Estados Unidos), Elia Seguí.

De este modo, el encuentro celebrado los pasados días 26 y 27 de junio en Barcelona partió del doble reto al que se enfrenta la oncología europea, por un lado, responder a una carga asistencial creciente y, por otro, garantizar que la próxima generación de especialistas disponga de la formación práctica necesaria en investigación para diseñar los ensayos clínicos que marcarán el futuro del tratamiento.

En Europa, el cáncer es la segunda causa de muerte, con alrededor de 2,6 millones de nuevos diagnósticos anuales. El cáncer de mama ocupa una posición central en este contexto, pues representa uno de cada tres nuevos casos de cáncer en mujeres en la Unión Europea y el 13,8 por ciento del total, manteniéndose como el cáncer más diagnosticado en esta región.

A pesar de los avances en tratamiento, que han contribuido a reducir de forma significativa la mortalidad en las últimas décadas, especialmente en cáncer de mama, desde SOLTI han advertido que la complejidad biológica de la enfermedad y la diversidad de sus subtipos siguen planteando preguntas clínicas que requieren nuevos estudios académicos, colaborativos y multicéntricos.

PROFESIONALES FORMADOS QUE TRABAJEN EN RED

"Responder a preguntas clínicas relevantes exige profesionales capaces no solo de identificar necesidades no cubiertas, sino también de idear estudios clínicos y trabajar en red más allá de su propio hospital", ha señalado el miembro de SOLTI Young, coordinador del workshop y oncólogo médico del Hospital Universitario 12 de Octubre, Rodrigo Sánchez-Bayona.

En este sentido, el 'SOLTI Young European Workshop' ha ofrecido a los jóvenes oncólogos procedentes de Alemania, Francia, Italia, Portugal, España, Irlanda, Suiza, Austria, Bélgica, Suecia, Polonia y Estados Unidos una formación práctica y, a su vez, un lugar de encuentro en el que tejer redes de colaboración internacional para la investigación.

En esta primera edición, 26 de los 35 asistentes han participado en representación de distintos grupos cooperativos de investigación académica en Europa, como ABCSG (Austria), UCC Cancer Trials (Irlanda), Swiss Cancer Institute (Suiza), Unicancer (Francia), WSG (Alemania), ASEICA (España), SOLTI (España) y EORTC-Breast Cancer Group (Europa).

La doctora Elia Seguí ha subrayado la importancia de foros como este que promuevan que profesionales con voluntad de hacer investigación académica compartan preguntas y metodologías, "porque muchas de las colaboraciones que pueden cambiar la investigación del futuro empiezan así".

El encuentro ha combinado sesiones de discusión científica, trabajo en grupos, mentoría de especialistas de referencia y apoyo metodológico de bioestadísticos, con una orientación muy práctica, centrada en transformar necesidades clínicas actuales en propuestas de investigación estructuradas, viables y con potencial impacto asistencial.

La iniciativa ha contado con el apoyo de Pfizer, Lilly, Exact Sciences-Palex, Menarini Stemline, así como de las alianzas Daiichi Sankyo-AstraZeneca y MSD-AstraZeneca.