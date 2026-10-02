Empresas.- SIIL Ostomy diseña ropa para personas ostomizadas que les permite recuperar su vida social y laboral

SIIL Ostomy diseña ropa para personas ostomizadas que les permite recuperar su vida social y laboral. - SIIL OSTOMY

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa española SIIL Ostomy diseña ropa para las cerca de 70.000 personas que viven en España con una bolsa de ostomía, la mayoría tras un cáncer colorrectal o una enfermedad inflamatoria intestinal como el Crohn o la colitis ulcerosa.

La empresa, fundada por Elena Gea y Santiago Collado, diseña ropa para personas ostomizadas: cinturones de sujeción, ropa interior y bañadores que mantienen la bolsa pegada al cuerpo. Así la bolsa tira menos del adhesivo, no se nota y la persona puede volver a moverse con confianza.

Tras la cirugía que les salva la vida, después muchas personas se enfrentan a algo tan cotidiano como vestirse: la cintura de muchos pantalones cae justo a la altura del estoma, los tejidos finos marcan la bolsa y los bañadores no la sujetan. El miedo a una fuga o a que se note lleva a mucha gente a dejar de ir a la piscina, al gimnasio o a una cena con amigos.

SIIL Ostomy vende en varios países y colabora con enfermeras de estomaterapia, que son quienes acompañan al paciente en los primeros días. "La ropa es solo el medio. Lo que nos cuentan nuestros clientes es que han vuelto a la piscina, a ponerse un vestido o a sentirse guapos con su pareja --explica Santiago Collado, cofundador y CEO de la compañía con motivo del Día Mundial del Paciente Ostomizado--. Lo emocional pesa más que lo práctico. Queremos que nadie se quede en casa por miedo a que se note".