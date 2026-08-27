Empresas.- Siemens Healthineers recibe 26,5 millones de euros de ARPA-H para impulsar la robótica endovascular autónoma

Imagen de un ictus a través de robótica endovascular. - SIEMENS HEALTHINEERS

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La compañía Siemens Healthineers ha informado de que la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Salud (ARPA-H) de Estados Unidos le ha concedido una subvención de hasta 26,5 millones de euros durante cinco años para acelerar el desarrollo de sistemas de robótica endovascular autónoma y a distancia.

Según ha explicado Siemens Healthineers, esta tecnología permite que los robots realicen tratamientos a larga distancia de accidentes cerebrovasculares isquémicos agudos mediante trombectomía mecánica sin intervención humana directa1.

Siemens Healthineers aportará 4,6 millones de euros a lo largo del proyecto, lo que elevará la inversión total en el desarrollo de la robótica endovascular autónoma a distancia hasta los 31,1 millones de euros.

La trombectomía mecánica es una intervención mínimamente invasiva que consiste en extraer un coágulo de sangre de un vaso sanguíneo obstruido en el cerebro para restablecer el flujo sanguíneo tras un ictus isquémico agudo. Cuando se realiza con rapidez, puede mejorar significativamente los resultados de los pacientes y reducir el riesgo de discapacidad a largo plazo.

La compañía apunta que, en la actualidad, esta intervención solo se lleva a cabo, casi exclusivamente, en centros especializados en ictus, lo que significa que gran parte de la población no tiene acceso a ella.

En España, el ictus afecta a más de 120.000 personas cada año y continúa siendo una de las principales causas de discapacidad y mortalidad. Siemens Healthineers subraya que, dado que la trombectomía mecánica es un tratamiento altamente tiempo-dependiente, garantizar un acceso rápido y equitativo a centros especializados y optimizar los circuitos asistenciales son factores clave para mejorar los resultados clínicos de los pacientes.

"El acceso precoz al tratamiento adecuado marca la diferencia para los pacientes que han sufrido un ictus. Mediante la integración de la robótica, las técnicas de imagen, los dispositivos y la inteligencia artificial, queremos transformar la forma en que se aplica la terapia endovascular, con el fin de lograr una mayor accesibilidad y precisión en una gama más amplia de entornos asistenciales", ha afirmado Philipp Fischer, director de Terapias Avanzadas de Siemens Healthineers.

"La inversión de ARPA-H supone un gran paso adelante en el desarrollo de la robótica endovascular autónoma y a distancia, en beneficio de los pacientes y las comunidades de todo el mundo", ha añadido.

En el marco de esta adjudicación, Stryker actúa como subadjudicatario, lo que refuerza la alianza estratégica establecida por ambas empresas en 2025 para acelerar la innovación en las intervenciones neurovasculares robóticas. "Esta financiación supone un hito importante en nuestra colaboración con Siemens Healthineers y refuerza nuestro compromiso común de impulsar la atención neurovascular a través de la innovación. Juntos, estamos desarrollando tecnologías diseñadas para ayudar a superar las barreras al tratamiento y acercar la atención avanzada al ictus a más pacientes y comunidades", ha afirmado Jim Marucci, presidente de la división Neurovascular de Stryker.

La financiación forma parte del programa 'Intervenciones Autónomas y Robótica' (AIR) de ARPA-H, liderado por la directora del programa de ARPA-H, la doctora Ileana Hancu.