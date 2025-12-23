Siemens Healthineers presenta 'Syngo.CT Coronary Cockpit' para enfermedad arterial coronaria

Archivo - Corazón. - ISTOCK - Archivo

Siemens Healthineers ha presentado 'Syngo.CT Coronary Cockpit', un 'software' integrado en la plataforma 'Syngo.via' que busca mejorar el diagnóstico para contribuir a un tratamiento más eficaz y personalizado en pacientes con enfermedad arterial coronaria (CAD, por sus siglas en inglés), la principal causa de muerte en el mundo y uno de los principales factores asociados a la discapacidad.

Según ha detallado la compañía, que dio a conocer 'Syngo.CT Coronary Cockpit' en el último Congreso de la Sociedad Radiológica de América del Norte (RSNA 2025, por sus siglas en inglés), el objetivo es ofrecer herramientas de diagnóstico y planificación del tratamiento que sean eficientes y mínimamente invasivas.

El nuevo sistema responde a estas necesidades proporcionando un análisis avanzado y automatizado de la placa. De este modo, se puede acceder a detalles críticos incorporados en las imágenes de tomografías computarizadas (TC) cardíacas, lo que facilita la toma de decisiones clínicas y la planificación de intervenciones.

"Las imágenes de TC contienen mucha información. 'Syngo.CT Coronary Cockpit' es una herramienta automatizada que permite acceder rápidamente a esta información para incluirla en nuestra rutina clínica diaria. La información se puede utilizar para optimizar el tratamiento médico o para planificar procedimientos de intervención coronaria percutánea incluso antes de entrar en la sala de cateterismo", ha explicado el doctor Balint Szilveszter, del Centro Cardíaco y Vascular de la Universidad Semmelweis de Budapest (Hungría).

Los avances en la TC cardíaca, en particular con los escáneres de TC de doble fuente y conteo de fotones, han convertido a la angiografía coronaria por TC (CCTA) no invasiva en una herramienta diagnóstica de primera línea. Los estudios han demostrado que el uso de la CCTA con el escáner 'Naeotom Alpha CT' de Siemens Healthineers, que combina la tecnología de conteo de fotones con la doble fuente, puede reducir a más de la mitad las derivaciones para angiografías diagnósticas, disminuir los costes y acortar las estancias hospitalarias, gracias a su valor diagnóstico en la evaluación de la visibilidad de la placa.

Para mejorar aún más la fiabilidad del diagnóstico, 'Syngo.CT Coronary Cockpit' caracteriza tanto la cantidad como la morfología de la placa coronaria mediante segmentación, etiquetado y visualización basados en inteligencia artificial (IA). La información sobre la composición, el tamaño y la distribución de la placa ayuda a los médicos a evaluar mejor el riesgo y seleccionar el tratamiento más adecuado, ya sea médico o intervencionista.

La integración de 'Syngo.CT Coronary Cockpit' con los escáneres TC de doble fuente y conteo de fotones de Siemens Healthineers permite una alta resolución temporal nativa y favorece la precisión clínica y la eficiencia operativa en todo el proceso de CAD. Disponer de información anatómica y morfológica detallada antes de una intervención puede mejorar la eficiencia de la sala de cateterismo y optimizar la utilización de los recursos.

Con ello, los médicos obtienen una visión general de la anatomía y la patología coronarias que puede facilitar una evaluación más precisa de la placa y servir de base para tomar decisiones clave durante el procedimiento, como la preparación de la lesión, la longitud del stent y la selección de la zona del tratamiento. En última instancia, esto permite que más pacientes reciban una atención personalizada.

"Con 'Syngo.CT Coronary Cockpit', combinamos nuestra experiencia en imágenes de TC y terapia intervencionista para ayudar a las personas con enfermedad coronaria a vivir más tiempo y con mejor salud", ha destacado el director de Tomografía Computarizada de Siemens Healthineers, Philipp Fischer, quien ha apuntado hacia una TC que no solo diagnostique, sino que también guíe activamente las decisiones terapéuticas.