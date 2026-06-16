Empresas.- Siemens Healthineers presenta una solución integrada para intervenciones coronarias percutáneas guiada por TC

Imagen de CP guiada por TC. - SIEMENS HEALTHINEERS

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Siemens Healthineers ha presentado la primera solución del sector que abarca todo el flujo de trabajo de una intervención coronaria percutánea (ICP) guiada por tomografía computarizada coronaria (TC), un procedimiento mínimamente invasivo destinado a restaurar el flujo sanguíneo al corazón.

La compañía ha dado a conocer esta solución integrada durante el Curso Europeo sobre Intervenciones Cardiovasculares Percutáneas (EuroPCR) de este 2026. Según ha explicado, la combinación de 'Syngo.CT Coronary Cockpit' y 'Syngo PCI Connect' cubre todo el proceso de diagnóstico. Gracias al análisis de placa, la planificación y la guía del procedimiento, se permite la transferencia fluida de imágenes preoperatorias de TC a la sala de de hemodinámica.

Esto proporciona a los cardiólogos intervencionistas información sobre la morfología, la placa y los detalles de las lesiones, y permite una planificación estratégica de la intervención, desde la disponibilidad de la sala de hemodinámica hasta los recursos y el personal necesarios en la intervención, reduciendo así la complejidad.

La compañía subraya que la ICP tradicional se basa en angiografía invasiva bidimensional para visualizar las arterias coronarias, lo que puede subestimar la morfología de la placa y la complejidad vascular, haciendo menos precisas la selección del tamaño y la ubicación del stent. Estas limitaciones, añade, contribuyen a procedimientos más largos, mayor exposición a la radiación para el personal y los pacientes, y, ocasionalmente a ambigüedades en la evaluación de las lesiones.

Es por eso, que Siemens Healthineers destaca que la ICP guiada por TC está ganando impulso. "La angiografía coronaria por TC (CCTA) preoperatoria, permite tomar muchas más decisiones antes de que el paciente entre en la sala de hemodinámica. Gracias a este avance, en lugar de encontrarse con hallazgos inesperados durante el procedimiento, el cardiólogo ya conoce detalladamente la anatomía", explica la compañía.

Además, las imágenes de TC, obtenidas mediante una TC de conteo de fotones, proporcionan la base para una visualización tridimensional detallada de la anatomía vascular, las características de la placa y las métricas de planificación del 'stent', permitiendo a los especialistas entrar en la sala de hemodinámica con mucha mayor claridad.

Siemens Healthineers afirma que su solución cubre el flujo de trabajo completo de ICP guiada por TC mediante la integración de 'Syngo.CT Coronary Cockpit' en la plataforma 'Syngo.via' y 'Syngo PCI Connect' en los nuevos sistemas de angiografía Artis. Basándose en los datos de TC, se puede mostrar la visión anatómica general, la información sobre la placa y las dimensiones de la luz vascular, así como vistas simultaneas y marcadores para los 'stents' planificados.

La visualización intuitiva en la pantalla del sistema 'Artis' proporciona orientación durante las intervenciones y pone toda la información relevante al alcance del especialista. El arco en C y las imágenes de TC se sincronizan automáticamente, lo que significa que cuando el arco en C se mueve, la imagen de TC lo sigue.

La compañía afirma que una característica "única" es que esta sincronización funciona en ambos sentidos. Cuando el cardiólogo intervencionista ajusta la imagen de TC para obtener la mejor visualización posible del vaso, esa angulación precisa se transmite al arco en C, que se desplaza automáticamente a dicha posición mediante un movimiento del 'joystick'.

"Ahora que tenemos la capacidad de realizar ICP guiadas por TC, podemos integrar información valiosa procedente de la TC en nuestro sistema de angiografía en la sala de hemodinámica", ha afirmado Samuel Tobias Sossalla, director de cardiología de la Clínica Kerckhoff de Bad Nauheim y del Hospital Universitario de Giessen, Alemania.

"Podemos definir nuestra estrategia de ICP de antemano y planificar mucho mejor nuestros recursos. Durante el procedimiento vemos esta información sincronizada con las angulaciones correspondientes, lo que nos ayuda a tratar con mayor precisión", ha añadido.

Por otro lado, Doris Pommi, responsable de Cardiovascular Care en Siemens Healthineers, asegura: "estamos extremadamente orgullosos de ser los primeros del sector en ofrecer un flujo de trabajo perfectamente integrado para ICP guiada por TC. Incorporar esta información relevante derivada de la TC al procedimiento es como encender la luz en la sala de hemodinámica, en beneficio tanto de los clínicos como de sus pacientes. Con nuestras nuevas aplicaciones mejoramos significativamente el manejo de la enfermedad arterial coronaria", agrega.

Por último, la compañía ha informado de que estos productos todavía están en proceso de aprobación y su disponibilidad podría cambiar. No están disponibles en todos los países y, de hecho, 'Syngo.CT Coronary Cockpit' no se comercializa en Estados Unidos.