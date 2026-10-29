Siemens Healthineers presenta los modelos de arco en C móvil 'Cios Go' y 'Cios Go ID'

Arco en C móvil 'Cios Go'. - SIEMENS HEALTHINEERS

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Siemens Healthineers ha presentado la nueva plataforma móvil de arco en C 'Cios Go', que incluye los modelos 'Cios Go' y 'Cios Go ID', que ofrecen imágenes de alta calidad y un uso intuitivo para optimizar los flujos de trabajo en quirófano.

Así lo ha explicado la responsable de Cirugía Guiada por Imágenes y Robótica de la compañía, Peter Seitz, quien ha resaltado que estas nuevas tecnologías buscan permitir a los profesionales quirúrgicos "tomar decisiones con confianza y rapidez y ofrecer una atención al paciente eficiente y de alta calidad".

'Cios Go' y 'Cios Go ID' incorporan una función 'Live Zoom' que permite a los cirujanos evaluar pequeños detalles anatómicos y la posición de los implantes mediante gestos táctiles intuitivos, mientras que 'SpotAdapt' optimiza automáticamente el brillo y el contraste dentro de una región de interés definida.

Disponen de un generador de alto rendimiento de 3,5 o 5 kilovatios (kW) y detectores planos de tamaños de 20 cm x 20 cm o 31 cm x 31 cm; y la cadena de imagen Retina ofrece una calidad de imagen constante en una amplia gama de aplicaciones clínicas, de acuerdo con el principio ALARA (tan bajo como sea razonablemente posible).

Los sistemas también cuentan con una gran pantalla 4K quepermite una evaluación rápida y precisa de las imágenes durante los procedimientos. Además, un localizador con luz láser verde facilita el posicionamiento rápido y fiable del sistema y del paciente, mientras que el 'Target Pointer' ayuda a colocar los tornillos o las agujas de Kirschner.

Por otra parte, la función 'Live Graphical Overlay' permite realizar anotaciones intuitivas a mano alzada directamente en la pantalla táctil. Una interfaz de usuario intuitiva, con controles táctiles simples y multitáctiles y selección guiada de pruebas, permite un manejo seguro con una formación mínima.

DISEÑO DEL 'SOFTWARE' EN ESPAÑA

La plataforma en arco C 'Cios Go' se ha creado a lo largo de 12 meses y ha contado con la participación de 15 profesionales de España, que desde el centro de innovación de Siemens Healthineers ubicado en Madrid, han desarrollado su 'software'

'Cios Go' permite configuraciones flexibles que se adaptan a diferentes entornos clínicos, a los requisitos de flujo de trabajo en la práctica quirúrgica diaria en aplicaciones multidisciplinares y a quirófanos con limitaciones de espacio. El 'Cios Go ID' combina un diseño ligero y una flexibilidad modular con un rendimiento fiable, lo cual favorece traslados frecuentes.

Precisamente, el cirujano especialista en Traumatología y Ortopedia del Departamento de Cirugía Traumatológica y Ortopédica del Hospital Universitario de Erlangen (Alemania) Johannes M.M. Groh ha destacado el tamaño del 'Cios Go ID', al permitir su uso no solo en un quirófano pequeño, sino también en un servicio de Urgencias o en un entorno ambulatorio. "El sistema tiene una amplia gama de aplicaciones", ha añadido.