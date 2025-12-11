Siemens Healthineers presenta 'Magnetom Free.XL', un nuevo sistema de resonancia magnética

Imagen de 'Magnetom Free.XL'. - SIEMENS HEALTHINEERS

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La compañía Siemens Healthineers ha presentado en el Congreso de la Sociedad Radiológica de Norteamérica (RSNA) 'Magnetom Free.XL', un nuevo sistema de resonancia magnética (RM) de 0,55 T diseñado para responder a las demandas de la radiología intervencionista.

"Nuestro objetivo es mejorar la salud a nivel mundial ayudando a los proveedores de atención sanitaria a prestar de forma eficiente una atención de alta calidad centrada en el paciente. 'Magnetom Free.XL' está diseñado para aprovechar todo el potencial de la RM en la sala de intervenciones, ampliando el conjunto de herramientas de imagen al adaptar la modalidad adecuada al paciente adecuado en el momento adecuado", ha apuntado Andreas Schneck, director de Resonancia Magnética de Siemens Healthineers.

'Magnetom Free.XL' incopora la tecnología 'DryCool'. Según la compañía, este diseño independiente del helio elimina la necesidad de un tubo de 'Quench', permitiendo una instalación más flexible en las salas de intervenciones. Además, el 'software' 'myNeedle Companion' está diseñado para transformar los procedimientos guiados por RM con aguja, gracias a la planificación de trayectorias en 3D, el marcado de puntos de entrada en la piel y la navegación en tiempo real.

'Magnetom Free.XL' está previsto que sea la pieza central de una nueva sala de resonancia magnética intervencionista (iMRI) de Siemens Healthineers. La solución, desarrollada junto a Cook Medical, combina la imagen de Siemens Healthineers con la experiencia de Cook Medical en terapias intervencionistas, diseño de dispositivos y formación clínica.

Asimismo, el sistema admite todo el espectro de imágenes diagnósticas a 0,55 T, incluso fuera de las franjas horarias de intervención, lo que ayuda a los hospitales a maximizar la utilización de la RM y reducir el tiempo de inactividad.

"'Magnetom Free.XL' está llamado a convertirse en una piedra angular del tratamiento personalizado, no solo para intervenciones, sino también en escenarios diagnósticos, como en el caso de pacientes pediátricos, bariátricos, claustrofóbicos o embarazadas", ha afirmado el profesor Afshin Gangi, doctor en Medicina, del Hospital Universitario de Estrasburgo (Francia).

"Su diseño abierto y ergonómico facilita el acceso cómodo del paciente y ayuda a mantener la concentración, incluso durante procedimientos largos o consecutivos", ha finalizado Gangi.