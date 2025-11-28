Empresas.- Siemens Healthineers lanza nuevas soluciones de radiología basadas en inteligencia artificial

Servicios de radiología. - SIEMENS HEALTHINEERS

MADRID, 28 Nov.

Siemens Healthineers ha presentado las nuevas soluciones de radiología basadas en inteligencia artificial cuyos objetivos son facilitar la interpretación de imágenes y ayudar en la planificación de escenarios complejos en entornos hospitalarios. La compañía ha lanzado nuevos servicios basados en inteligencia artificial, en el marco del Congreso de la Sociedad de Radiología Norteamericana (RSNA), para ayudar a los proveedores de atención médica a abordar estos retos.

Los nuevos servicios de Siemens Healthineers están diseñados para abarcar toda la cadena de imágenes, desde la programación hasta la generación de imágenes y la elaboración de informes. Entre las novedades se encuentran los servicios habilitados por inteligencia artificial que pueden proporcionar a los radiólogos resúmenes personalizados de observaciones clínicamente relevantes, lo cual supone un ahorro de tiempo en las anotaciones (medidas, volumetrías, etc.) de hallazgos en las imágenes y la creación de informes.

Asimismo, Siemens Healthineers está trabajando en la mejora de sus servicios de asesoramiento con inteligencia artificial para simular escenarios complejos y recomendar mejoras en las operaciones de los centros hospitalarios.

Con el fin de reducir la carga de trabajo de los equipos de radiología y ayudarles a trabajar de forma más eficiente, los nuevos servicios están diseñados para apoyar de forma integral a los radiólogos, asumiendo algunos de los procesos más rutinarios. De este modo, pueden ayudar a mitigar los efectos de la escasez de personal y reducir el agotamiento de los radiólogos. Los proyectos piloto han demostrado que, al utilizar las nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial, los radiólogos pudieron anotar los hallazgos en las imágenes de TC torácicas hasta un 25 % más rápido y experimentaron una carga cognitiva notablemente menor. La precisión clínica de los resultados se mantuvo en el mismo nivel elevado.

Tal y como señala William Baughman, médico radiólogo de The MetroHealth System (Cleveland, EE.UU.), "es muy parecido a tener un médico residente que prepara los casos. Esto le permite avanzar de forma más eficiente a través de los mismos y reduce la carga cognitiva".

Los nuevos servicios de inteligencia artificial son un componente clave del conjunto de servicios de radiología de Siemens Healthineers, que también incluye escaneo y lectura remotos. Además, Siemens Healthineers ya está trabajando en servicios complementarios de equilibrio de carga y programación para emparejar a los pacientes y al personal con el escáner adecuado en el momento adecuado, lo que permite unos flujos de trabajo más eficientes.

"Hemos identificado aquellos pasos del proceso radiológico en los que nosotros, como Siemens Healthineers, podemos aliviar eficazmente parte de la carga, mediante la automatización o la externalización de las actividades rutinarias", explica João Seabra, Head of Enterprise Services de Siemens Healthineers. "Esperamos poder ayudar a los equipos de radiología con este conjunto de servicios para que puedan centrarse en proporcionar la mejor atención posible a sus pacientes".

Además de introducir los nuevos servicios de radiología, Siemens Healthineers está ampliando su oferta de asesoramiento para incluir el uso de la inteligencia artificial. ActExcell Operational Twin combina la simulación predictiva con la orientación de expertos para ayudar a mejorar el rendimiento operativo en los centros sanitarios. Basándose en datos específicos del centro, el superordenador interno de la empresa simula escenarios futuros y descubre las mejoras más eficaces y el camino para alcanzarlas. Estas preguntas no son nada fáciles de responder si se tiene en cuenta la compleja interacción entre la planificación del personal, el diseño de las instalaciones, la distribución y la programación de los pacientes, por nombrar solo algunos factores.

Los agentes de IA están diseñados para alcanzar objetivos específicos, como reducir los tiempos de espera de los pacientes o el tiempo que estos deben pasar en las salas de exploración. A través de ActExcell Operational Twin, se pueden sugerir mejoras basadas en datos, explicar por qué son preferibles determinadas estrategias y proporcionar un entorno de simulación sólido antes de adoptar medidas en entornos reales.