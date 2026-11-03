Siemens Healthineers lanza un ensayo que apoya la monitorización de trastornos trombóticos graves

Imagen del ensayo. - SIEMENS HEALTHINEERS

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía Siemens Healthineers ha anunciado el lanzamiento mundial de 'Innovance D-Dimer 2.0', un ensayo que apoya la exclusión y monitorización de trastornos trombóticos graves. Esta prueba sanguínea ayuda a los profesionales sanitarios a evaluar a pacientes con sospecha de tromboembolismo venoso (TEV), incluyendo la trombosis venosa profunda (TVP) y la embolia pulmonar (EP).

Según recuerda Siemens Healthineers, los coágulos sanguíneos afectan a aproximadamente 10 millones de personas cada año en todo el mundo y pueden convertirse en una amenaza grave cuando bloquean el flujo normal de sangre. Así, son especialmente peligrosos cuando se desprenden y viajan hacia el corazón, los pulmones o el cerebro, impidiendo que el oxígeno llegue a órganos vitales. En estas situaciones, una intervención rápida es esencial para favorecer los mejores resultados clínicos para el paciente.

"Cada minuto cuenta cuando los profesionales sanitarios están evaluando a un paciente con sospecha de un coágulo sanguíneo grave. Nuestro nuevo ensayo de dímero D está diseñado para ayudar a los laboratorios a proporcionar resultados oportunos y de alta calidad que respalden decisiones clínicas más rápidas y seguras", ha señalado el director de Specialty Laboratory Solutions para el área de Diagnóstico de Siemens Healthineers, Martin Fuhrer.

La compañía subraya que la determinación de dímero D ayuda a evaluar a pacientes con condiciones o complicaciones que aumentan la actividad de coagulación. Las personas presentan un mayor riesgo de desarrollar TEV durante o poco después de períodos de inmovilización, durante tratamientos oncológicos y durante el embarazo o el posparto.

En situaciones urgentes y potencialmente mortales, la exclusión de una TVP o una EP ayuda a los clínicos a determinar con confianza los siguientes pasos en la atención del paciente. El ensayo 'Innovance D-Dimer 2.0' de Siemens Healthineers está destinado a la exclusión de TVP y EP en combinación con un modelo de evaluación de la probabilidad clínica previa (PTP, Pretest Probability) en pacientes ambulatorios con sospecha de estas patologías.

Asimismo, se utiliza como ayuda en el diagnóstico y monitorización de estados de hipercoagulabilidad, incluyendo la coagulación intravascular diseminada (CID), una afección grave que puede presentarse, por ejemplo, en pacientes con sepsis, neoplasias malignas o mordeduras de serpientes venenosas.

El ensayo cuenta con marcado CE y ha recibido la autorización FDA 510. El ensayo ya se encuentra disponible en numerosos mercados y se espera una ampliación de su disponibilidad en octubre.