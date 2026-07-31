Siemens Healthineers lanza el análisis de muestras de sangre capilar en 'Atellica Solution' y 'Atellica CI'

Archivo - Imagen de recurso muestras de sangre. - FATCAMERA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Siemens Healthineers ha anunciado la obtención del marcado CE para 24 parámetros analíticos de muestras de sangre capilar, validadas para su uso en los analizadores 'Atellica Solution CH', 'Atellica Solution IM' y 'Atellica CI'.

Según ha detallado en un comunicado, esta novedad permite a los laboratorios ampliar fácilmente su oferta analítica utilizando su infraestructura existente y cubrir con ello necesidades habituales, como ensayos clave que forman parte de los perfiles metabólicos completos, lipídicos, tiroides, vitamina D y HbA1c.

La obtención de muestras para análisis de sangre capilar se realiza principalmente a través de una punción en el dedo o en el talón, en lugar de una extracción sanguínea convencional, que requiere introducir una aguja directamente en una vena.

Por ello, destaca como una alternativa práctica para pacientes con acceso venoso difícil o con bajo volumen sanguíneo, en los que realizar venopunciones repetidas puede resultar complicado o incluso perjudicial. También se pueden beneficiar de ella pacientes con miedo a las agujas, conocido como tripanofobia, o personas con determinadas discapacidades que pueden dificultar una extracción venosa convencional.

"Ofrecer un menú de análisis con muestras de sangre capilar amplía las pruebas que pueden realizarse en el laboratorio, permitiendo llegar a más pacientes y dar respuesta a un mayor número de necesidades diagnósticas, todo ello utilizando los mismos sistemas en los que los laboratorios ya confían", ha señalado el responsable de Diagnostics en Siemens Healthineers, Sharon Bracken.

A su juicio, la ampliación de las indicaciones para muestras de sangre capilar dentro del menú analítico de la compañía refuerza su visión de hacer el diagnóstico "más accesible, eficiente y centrado en el paciente".

IMPORTANCIA DE LAS VALIDACIONES

Desde Siemens Healthineers han puesto de relieve la importancia de las validaciones para muestras de sangre capilar en los analizadores del laboratorio. Según han precisado, estas proporcionan datos de rendimiento validados y aprobados para este tipo de muestra, algo que, tradicionalmente, no ha sido una práctica estándar en los laboratorios.

Los laboratorios que previamente ofrecían este método de análisis debían realizar validaciones adicionales para garantizar la precisión y fiabilidad de los resultados, ya que el método de obtención de la muestra puede influir tanto en su calidad como en la exactitud de los resultados analíticos.

Por este motivo, muchos laboratorios han seguido dependiendo de la extracción venosa para la realización de pruebas, incluso en un contexto donde aumentan los desafíos de acceso de los pacientes, la escasez de personal y la demanda de tiempos de respuesta cada vez más rápidos.