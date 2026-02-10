Siemens Healthineers inaugura la primera edición del T.H.E. Healthineers Summit, su nuevo encuentro insignia para transformar el sistema sanitario. - SIEMENS HEALTHINEERS

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Siemens Healthineers ha inaugurado este martes la primera edición del T.H.E. Healthineers Summit, un nuevo encuentro que nace con la vocación de convertirse en el evento insignia de la compañía en España y en un punto de unión entre líderes clínicos, gestores sanitarios e instituciones para acelerar la transformación sostenible del sistema sanitario.

Bajo las siglas T.H.E. (Transforming Health Efficiently), el Summit reúne a más de 170 referentes del ecosistema sanitario: especialistas de laboratorio, diagnóstico por imagen, cardiología, neurología, oncología, terapias avanzadas y responsables de los principales grupos hospitalarios y organizaciones públicas y privadas.

"Este Summit nace como un espacio de conexión real entre quienes hoy transforman el sistema sanitario. No queríamos solo un ciclo de reuniones, sino un movimiento impulsor de nuevas posibilidades clínicas y de gestión", ha destacado en la apertura Alberto Martinez, director general de Siemens Healthineers España.

La jornada ha puesto el foco en afrontar los desafíos estructurales del sistema sanitario -presión asistencial, escasez de recursos, aumento de la cronicidad y necesidad de eficiencia- desde la perspectiva innovadora y pionera en un contexto en el que la tecnología y la inteligencia artificial avanzan con rapidez y capacidad transformadora.

Ambas, junto con la digitalización y los modelos basados en valor están demostrando mejoras sustanciales en la práctica clínica. Ejemplos como la reducción del 36% en los tiempos de lectura de pruebas, el descenso del 30% en casos no detectados, la mejora del pronóstico de recuperación en el ictus hasta un 57%, la disminución de la radiación en diagnóstico por imagen en hasta un 80% o la reducción de tiempos quirúrgicos de hasta dos horas evidencian el potencial de estas tecnologías.

"La tecnología sanitaria está ayudando a paliar el problema de la falta de profesionales sanitarios ya que les está permitiendo hacer más en menos tiempo, así como reducir las listas de espera o acortar el tiempo de realización de pruebas diagnósticas, entre otras muchas cosas", ha subrayado Pablo Crespo, secretario general de FENIN, quien recordó que España es líder en la realización de ensayos clínicos y el segundo país a nivel mundial en registro de patentes de tecnología sanitaria.

"Aunque hay mucho margen de mejora el sistema sanitario está actualmente incorporando la innovación a un ritmo razonable", ha añadido.

La agenda del T.H.E. Healthineers Summit tiene dos jornadas de debate, ponencias y espacios experienciales donde se abordan de forma integrada temas como la colaboración clínica, la digitalización, la inteligencia artificial aplicada, el diagnóstico avanzado o la eficiencia operativa.

Sobre cómo se debe abordar la transformación holística, Rafael Bengoa, asesor internacional de Reforma Sanitaria, ha señalado en la inauguración la necesidad de que la clase política se comprometa a medio y largo a transformar el sistema sanitario, algo que, tal y como lamentó, "no está ocurriendo".

"Desde el ámbito tecnológico, clínico, gestor, farmacéutico y de ciencias de la vida se sabe que se está en una buena posición para transformar el sistema, gracias a que hay buenos mimbres de profesionales, una importante revolución tecnológica e infraestructuras adecuadas, pero desde el ámbito político no se están creando las condiciones necesarias para que esta transformación sea una realidad", ha recalcado Bengoa, tras abogar por dar una mayor autonomía a los clínicos y gestores para que lideren el cambio que necesita el sistema asistencial en España.

El evento incluye la entrega de los T.H.E. Awards, reconocimientos organizados en colaboración con Unidad Editorial y Diario Médico, que buscan visibilizar a organizaciones y profesionales que ya están impulsando nuevos modelos sanitarios y abordajes clínicos disruptivos.

Las categorías -Transforming, Health y Efficiently- ponen en valor iniciativas que redefinen la gestión, mejoran la experiencia del paciente o logran hacer más con menos gracias a la optimización y la sostenibilidad. La jornada inaugural concluyó con un mensaje común de agradecimiento y propósito compartido.