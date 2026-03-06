Siemens Healthineers destaca su compromiso para reducir la brecha de género en salud cardiovascular

Mujer en consulta médica. - SIEMENS HEALTHINEERS

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Siemens Healthineers ha destacado su compromiso para reducir las desigualdades y brecha de género persistentes en salud cardiovascular, poniendo en valor su papel como agente facilitador de la tecnología y el conocimiento que requieren los profesionales sanitarios para avanzar en la práctica clínica.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la compañía ha puesto el foco en uno de los asuntos abordados por los profesionales sanitarios y expertas reunidos en el encuentro 'T.H.E Healthineers Summit'. En este marco, alertaron de que la brecha de género en salud cardiovascular sigue siendo uno de los grandes desafíos de la práctica clínica.

La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en mujeres, pero está infradiagnosticada e infratratada. Por ello, la empresa ha exigido el abordaje de este reto a través de la revisión de protocolos, el refuerzo de la coordinación entre especialidades y el avance hacia modelos asistenciales más equitativos.

Según ha detallado, la menor percepción del riesgo, la presencia de síntomas atípicos y la escasa integración de las diferencias entre hombres y mujeres en los protocolos diagnósticos contribuyen a retrasos en el diagnóstico y el tratamiento de las patologías cardiovasculares. Además, la baja representación femenina en ensayos clínicos limita la evidencia científica disponible y condiciona la toma de decisiones terapéuticas.

Las particularidades biológicas y hormonales de la mujer, así como la mayor prevalencia de determinadas patologías cardiovasculares menos visibles con los algoritmos clásicos, hacen necesario avanzar hacia un abordaje clínico más preciso y diferenciado. En este sentido, ha apuntado que la imagen cardíaca avanzada y la formación con perspectiva de género se perfilan como herramientas clave para mejorar la detección precoz y la estratificación del riesgo.