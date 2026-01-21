Empresas.- Siemens Healthineers codirige una nueva iniciativa de la UE para mejorar la atención del Alzheimer

Hallazgos de la PET en la enfermedad de Alzheimer: PET con amiloide en un paciente anciano con síntomas de EA. - WENTWORTH-DOUGLAS HOSPITAL, DOVER, NEW HAMPSHIRE

La compañía Siemens Healthineers ha anunciado este miércoles que codirigirá una iniciativa de investigación de la Unión Europea (UE) dedicada a mejorar el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la enfermedad de Alzheimer (EA).

El proyecto, 'Impulsando la atención clínica y la equidad mediante soluciones escalables para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Alzheimer' (ACCESS-AD, por sus siglas en inglés), busca establecer una estrategia colaborativa y centrada en el paciente para la atención del Alzheimer en toda Europa.

El trabajo arranca en enero de 2026 y reúne a más de 30 socios europeos de hospitales, universidades, organizaciones de pacientes y la industria, que aportarán su experiencia en neurología, imagen médica, ciencia de datos y defensa de los pacientes. Dos de estos colaboradores son dos hospitales españoles.

La compañía lidera la contribución industrial dentro de este proyecto, cofinanciado por la Iniciativa de Salud Innovadora (IHI), una asociación público-privada entre la Unión Europea y la industria de las ciencias de la vida. El liderazgo clínico corre a cargo del Centro Médico Universitario de Ámsterdam (Países Bajos), mientras que el Hospital King's College de Londres (Reino Unido) y Gates Ventures actúan como codirectores del proyecto.

En este contexto, Siemens Healthineers explica que, aunque la atención se ha centrado tradicionalmente en el tratamiento sintomático, la llegada de nuevas terapias modificadoras de la enfermedad (DMT) desde 2025 a la Unión Europea ofrece nuevas esperanzas. Sin embargo, apunta que muchos sistemas nacionales de salud se ven limitados por los cuellos de botella en el diagnóstico y la capacidad asistencial, ya incapaces de satisfacer la demanda de pruebas, imágenes y atención de seguimiento especializada, que pueden provocar listas de espera de hasta años si no se adoptan innovaciones organizativas y tecnológicas.

ACCESS-AD nace para dar respuesta a esta necesidad, acompañando al paciente desde el diagnóstico hasta el tratamiento y el seguimiento continuo, integrando aprendizajes de otras iniciativas del IHI y fomentando la colaboración a nivel europeo.

La iniciativa busca mejorar la atención mediante la estandarización de los procedimientos, la integración de soluciones industriales de vanguardia y el uso de la inteligencia artificial (IA) para la gestión avanzada de la enfermedad. Entre las acciones previstas, se incluyen el análisis de imágenes médicas, análisis de sangre y datos de salud digitales, con el fin de ayudar a predecir la respuesta al tratamiento e identificar a los pacientes con mayor riesgo de complicaciones.

Además, el proyecto recopilará datos reales de más de 500 pacientes de toda Europa y desarrollará un estudio piloto para evaluar combinaciones de terapias farmacológicas e intervenciones en el estilo de vida para el cuidado del Alzheimer.

FACILITAR EL ACCESO A DIAGNÓSTICOS Y TRATAMIENTOS AVANZADOS

"Hoy en día, la atención al paciente de Alzheimer sigue siendo fragmentada y lenta. ACCESS-AD reúne a organizaciones líderes de toda Europa para facilitar el acceso a diagnósticos y tratamientos avanzados", ha afirmado Amira Romani, directora de Innovación y Estrategia Tecnológica de Siemens Healthineers.

"Es un ejemplo claro de lo que podemos lograr cuando la industria, la academia y los socios clínicos colaboran con un objetivo común: mejorar la atención personalizada del paciente", ha agregado.

En el marco de ACCESS-AD, Siemens Healthineers facilitará la recogida de muestras simples de sangre en casa a los pacientes, lo que permitirá analizar biomarcadores clave del Alzheimer en las plataformas de laboratorio de la empresa.

"La iniciativa de recogida de sangre a domicilio no solo empodera a pacientes y cuidadores, sino que también apoya a los sistemas sanitarios al reducir la presión sobre los centros especializados y favorecer una intervención más temprana gracias a pruebas más frecuentes y accesibles", ha destacado Gaby Marquardt, directora de Innovación Clínica y Tecnológica en Diagnóstico, de Siemens Healthineers. "Es un paso decisivo para lograr que el diagnóstico de precisión sea escalable y equitativo en toda Europa", ha agregado.

Asimismo, la compañía trabajará también en reducir las barreras técnicas, operativas y económicas que limitan el acceso a técnicas de neuroimagen avanzadas en Europa, liderando el desarrollo y la implementación clínica de soluciones de RM y PET, escalables más allá de los centros altamente especializados. En resonancia magnética, esto podría incluir tecnologías de imanes 'DryCool' compactas y sin helioi, flujos de trabajo asistidos por IA, reconstrucción de imágenes mejorada y protocolos acelerados que reduzcan significativamente los tiempos de exploración.