Siemens Healthineers y Cercare Medical impulsan tomografía computarizada de haz cónico con perfusión en ictus

Imagen de una tomografía computarizada de haz cónico con perfusión. - SIEMENS HEALTHINEERS

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Siemens Healthineers ha anunciado la colaboración con Cercare Medical para impulsar la adopción de la tomografía computarizada de haz cónico con perfusión (CBCT-P) en la atención del ictus agudo y aprovechar su capacidad para mostrar el flujo sanguíneo a través del tejido cerebral y visualizar el grado de oxigenación y nutrición de las diferentes áreas.

La solución combina 'Cercare Medical Neurosuite' (CMN), una gama integrada de soluciones de imagen avanzadas que ofrecen análisis automatizados de la perfusión en tomografía computarizada (TC), resonancia magnética (RM) y tomografía computarizada de haz cónico, con 'Syngo DynaCT Multiphase' de Siemens Healthineers, un protocolo de adquisición en 3D que permite realizar hasta diez fases de angiografía por CBCT.

Según informan, la combinación de ambas soluciones permite realizar pruebas avanzadas de perfusión y de imagen metabólica directamente en la sala de angiografía, lo que ayuda a los médicos a diagnosticar el ictus y, durante la intervención, reduce la necesidad de trasladar al paciente desde la sala de angiografía hasta la sala de pruebas de imagen. De esta forma, se pueden agilizar los flujos de trabajo y acortar el tiempo hasta el inicio del tratamiento, lo cual es un factor crítico para el pronóstico de los pacientes con ictus.

En este contexto, el ictus sigue siendo una de las principales causas de muerte y discapacidad a largo plazo en el mundo, y se estima que uno de cada cuatro adultos experimentará un ictus en su vida. Las compañías recuerdan que cada minuto se pierden millones de neuronas, por lo que una imagen rápida y precisa es esencial para orientar las decisiones de tratamiento.

"Esta solución combinada permite evaluar de forma inmediata la viabilidad del tejido durante y después de la trombectomía, incluida la detección de oclusiones distales, alteraciones microvasculares y el fenómeno de no reflujo", añaden.

En esta línea, subrayan que la perfusión por tomografía computarizada de haz cónico (Cone-Beam CT) ofrece mapas de perfusión de calidad similar a la de la tomografía computarizada en los sistemas de angiografía, lo que proporciona a los médicos información en tiempo real sobre los parámetros de perfusión convencionales y los biomarcadores metabólicos avanzados.

La base científica de la solución se ha desarrollado en estrecha colaboración con el profesor Johannes Kaesmacher, doctor en Medicina, del Inselspital, el Hospital Universitario de Berna (Suiza). Actualmente se están llevando a cabo otros proyectos en otros tres hospitales de referencia.

"Solo se puede tratar lo que se ve. La perfusión por CBCT-P proporciona información crucial directamente en la sala de angiografía, cuando no se dispone de inmediato de técnicas de imagen estándar como la tomografía computarizada (TC) o la resonancia magnética (RM)", ha afirmado el profesor Kaesmacher.

"Esto nos ayuda a tomar decisiones guiadas por imágenes en tiempo real durante la fase aguda del tratamiento, permitiendo la evaluación de oclusiones residuales, la ausencia de reflujo y las complicaciones, así como la predicción de la viabilidad del tejido cerebral y los resultados clínicos", ha añadido.

Por su parte, el director comercial de Cercare Medical, Henrik Andersen, ha señalado que esta colaboración permite ampliar el uso de la imagen de perfusión a nivel mundial. "A través de nuestra solución autónoma Cercare Medical Neurosuite, podemos aprovechar las oportunidades relacionadas exclusivamente con la perfusión, al tiempo que garantizamos flexibilidad a los centros de atención al ictus que buscan un apoyo avanzado en la toma de decisiones directamente en la sala de angiografía", ha explicado.

Por último, el director de Terapias Avanzadas de Siemens Healthineers, Carsten Bertram, ha indicado que "al combinar la solución avanzada de perfusión de Cercare con la tecnología 'Syngo DynaCT', se ofrece una herramienta integral que ayuda a los médicos a atender a sus pacientes a lo largo de todo el proceso de tratamiento. "Juntos, estamos estableciendo un nuevo estándar en la atención intervencionista del ictus", ha finalizado.