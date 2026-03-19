Empresas.- SEMERGEN y Laboratorios VIR continuarán reconociendo estudios con impacto clínico a través de los Premios VIR

SEMERGEN y Laboratorios VIR continuarán reconociendo estudios con impacto clínico a través de los Premios VIR - SEMERGEN

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), el doctor José Polo, y el director general de la compañía farmacéutica Laboratorios VIR, Ignacio Ruíz, han renovado el acuerdo de colaboración existente entre ambas partes para mantener los Premios VIR, con los que se reconoce y visibiliza la investigación con impacto clínico en esta especialidad.

"La continuidad de los Premios VIR supone un estímulo fundamental para la actividad investigadora y científica en Atención Primaria, especialmente para los residentes y tutores de nuestra Sociedad, reforzando el compromiso de SEMERGEN con la excelencia clínica, el apoyo a la investigación y la generación de conocimiento", ha explicado el primero de ellos.

De esta manera, los citados galardones, que se entregarán en las Jornadas y Congresos de esta sociedad científica durante el presente año, consolidan un trabajo conjunto estratégico orientado a reforzar la investigación y la innovación en Atención Primaria. De hecho, tras más de 28 años de colaboración, se han afianzado como un referente al reconocer trabajos innovadores y comunicaciones científicas de alta calidad desarrollados por profesionales de Atención Primaria.

A juicio de SEMERGEN y Laboratorios VIR, estas investigaciones contribuyen al avance del conocimiento médico y destacan por la aplicabilidad directa de sus resultados en la práctica clínica diaria. Para ello, estos estudios originales deben haber sido publicados, en la revista científica 'Medicina de Familia SEMERGEN', entre el pasado agosto de 2025 y el próximo julio de 2026, ambos inclusive.

FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA

"Para nuestra compañía, es un honor patrocinar los Premios VIR en los Congresos y Jornadas organizados por SEMERGEN", ha explicado Ruíz, quien ha añadido que los mismos responden a su "compromiso" con "el fomento de la investigación en Atención Primaria". "La Medicina de Familia es una especialidad transversal y global; por ello, es crucial apoyar la investigación basada en la gran cantidad de situaciones y datos clínicos que este especialista gestiona en su día a día", ha afirmado.

Precisamente en esta línea, a través de estos reconocimientos se otorga una dotación económica o inscripciones a los mencionados eventos científicos de esta sociedad médica. Solo se excluirán aquellos proyectos en los que participe, como primera firma, autor de correspondencia o último autor, un miembro de la Junta Directiva Nacional de la misma.

Así, en 2025 se entregaron más de 80 premios que reconocieron investigaciones centradas en áreas estratégicas para la Atención Primaria, como la enfermedad cardiovascular, la diabetes, las patologías respiratorias y el abordaje integral del paciente crónico. Por su parte, este año se facilitarán galardones a la mejor comunicación de casos clínicos, la mejor comunicación de proyectos de investigación y la mejor comunicación de resultados de trabajos originales, dirigidos tanto a médicos de Familia como a residentes.