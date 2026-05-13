Semaglutida oral 25 mg muestra una pérdida de peso del 21,6% y una mejora en la movilidad de los paciente

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MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

Novo Nordisk ha presentado nuevos resultados de semaglutida oral 25 mg, en el marco del Congreso Europeo de Obesidad (ECO2026), que se celebra esta semana en Estambul (Turquia), que demuestran una pérdida de peso del 21,6% en respondedores tempranos, comparado con placebo.

La semaglutida oral 25 mg está actualmente pendiente de aprobación de comercialización por parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) y otras autoridades reguladoras.

Concretamente, los datos del ensayo de fase 3 OASIS 4, muestran que casi uno de cada tres adultos (28,8%) respondió de forma temprana al tratamiento, con una pérdida de peso del 13,2% en la semana 161 y del 21,6% al final del ensayo (semana 64). Por su parte, aquellos que no cumplieron los criterios de respuesta temprana lograron una reducción del 11,5%, lo que significa que ambos grupos lograron una pérdida de peso clínicamente significativa al final del ensayo.

"Los resultados son muy prometedores y consolidan su potencial terapéutico en obesidad y sobrepeso. Los porcentajes de pérdida de peso observados son clínicamente muy relevantes ya que se asocian con mejoras claras en diabetes tipo 2, hipertensión, apnea del sueño, hígado graso, movilidad y riesgo cardiovascular", explica la doctora Susana Monereo, jefa del servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid).

Además, "es fundamental que tanto pacientes como profesionales sanitarios comprendan que existen diferencias en la rapidez temprana de la pérdida de peso durante las fases iniciales del tratamiento. Esto puede ser indicativo del grado de pérdida de peso que puede alcanzarse a más largo plazo", explicó el Profesor W. Timothy Garvey, doctor en Medicina, Departamento de Ciencias de la Nutrición de la Universidad de Alabama en Birmingham.

Y, "aunque la mayoría de los pacientes puede esperar una pérdida de peso clínicamente significativa, estos datos resultan útiles para optimizar la escalada de dosis, gestionar adecuadamente las expectativas del paciente y alcanzar los objetivos terapéuticos preestablecidos", añade.

Además de lograr una pérdida de peso significativa, un análisis paralelo del ensayo OASIS 4, también presentado en ECO2026, ha revelado que casi 8 de cada 10 personas con un estado físico deteriorado lograron cambios clínicamente significativos en las puntuaciones de función física (77,3% frente al 42,9% en el grupo placebo)2 tras el tratamiento con semaglutida oral 25 mg.

Este asunto es clave, ya que "en obesidad no solo buscamos reducir peso, sino mejorar la capacidad física, la autonomía y la calidad de vida. De este modo, que los pacientes puedan moverse mejor, caminar más o realizar actividades cotidianas con menos limitaciones tiene un impacto enorme en salud y bienestar", explica la doctora Monereo.

"Estos nuevos análisis amplían el entendimiento de los beneficios de este fármaco oral, mientras reafirman que es el mejor tratamiento de su clase en cuanto al perfil de eficacia, tolerabilidad y seguridad", expone Martin Holst Lange, director científico y vicepresidente ejecutivo de Investigación y Desarrollo en Novo Nordisk.