Empresas.-La sede de MSD en España recibe el certificado Universal Design Silver 2025 por promover una oficina accesible

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La compañía biofarmacéutica MSD en España ha recibido el certificado Universal Design Silver 2025, otorgado por Global Universal Design Commission (GUDC), como reconocimiento a su compromiso con la sostenibilidad y la creación de espacios accesibles e inclusivos en sus oficinas.

"Este reconocimiento al compromiso de MSD con la sostenibilidad supone un motivo de orgullo y un estímulo para continuar avanzando en esta dirección. La sede de MSD en España refleja la cultura, los valores y la evolución constante de la compañía. Con más de 130 años de historia a nivel global y más de 55 en España, el propósito de la organización sigue siendo el mismo: investigar para salvar y mejorar vidas. Este certificado representa un impulso adicional para seguir avanzando hacia un futuro más diverso e inclusivo", ha destacado el Comité de Dirección de MSD en España.

Entre las medidas tomadas por la compañía se encuentran la introducción del braille en la señalización de todas las salas de reunión, pictogramas para apoyar a personas neurodivergentes, la instalación de una rampa para acceder a la tarima de personas en sillas de ruedas y un dispositivo para atender a visitas con dificultades auditivas.

Su nueva sede en Madrid busca reforzar el compromiso con su equipo, con la sostenibilidad y con los determinantes sociales, incorporando zonas verdes, espacios colaborativos y áreas de bienestar físico y emocional.