El secretario de Estado de Sanidad visita la sede de Bayer para reforzar la colaboración sanitaria. - BAYER

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha visitado este viernes la sede de Bayer Iberia en Sant Joan Despí (Barcelona), donde se ha reunido con el CEO de la compañía, Jordi Sánchez.

El diálogo se ha centrado en el reto de potenciar el rol de España y Europa como motores de innovación y competitividad en salud, en un entorno geopolítico cada vez más complejo. Las estrategias de colaboración para acelerar el acceso de los pacientes españoles a la innovación terapéutica, al mismo tiempo que se garantiza la sostenibilidad del sistema, han sido otros ejes de la conversación.

Durante su visita, el secretario de Estado ha podido conocer el impacto de Bayer en España y concretamente en la sede de Sant Joan Despí, donde se alberga el Hub de Excelencia Global, que emplea a más de 800 colaboradores altamente cualificados de más de 50 nacionalidades, que dan servicio a todo el mundo y que cumple 25 años.

Además del compromiso de Bayer con el avance de ensayos clínicos en colaboración con centros sanitarios de todo el territorio español, Padilla también se ha interesado por Bayer Xperience, el programa de formación de estudiantes de máster y postgrado de la división farmacéutica.

Por este programa han pasado casi 150 estudiantes en los últimos 6 años, la mayoría de ellos con una sólida formación científica y con un peso femenino relevante (63% en la promoción actual). Además, prácticamente un tercio de los estudiantes que han pasado por el programa han tenido la oportunidad de proseguir su carrera en Bayer.

"La colaboración de todos los agentes del ecosistema sanitario es fundamental para conseguir el propósito que compartimos: que las personas vivan más y mejor. Encuentros como éste con Bayer nos permiten avanzar en un diálogo fructífero para impulsar la innovación en salud y potenciar el rol de España como un motor de progreso y competitividad", ha señalado Javier Padilla.

"Afrontamos una oportunidad única para reforzar el papel de España y Europa como referentes en innovación sanitaria. Para lograrlo, es fundamental seguir impulsando la colaboración entre administraciones, profesionales sanitarios, pacientes e industria. En Bayer estamos comprometidos con contribuir a este objetivo a través de la investigación, la inversión, el talento y el desarrollo de soluciones innovadoras que ayuden a mejorar la salud de las personas y la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario", ha apuntado Jordi Sánchez, CEO de Bayer Iberia.

España es un país estratégico para Bayer, con una inversión de 145 millones de euros en 2025. El 82% de esta inversión se destina a Investigación y Desarrollo, consolidando la tendencia creciente de los últimos años y contribuyendo destacadamente a la investigación global en las áreas en las que opera la compañía.

Por otra parte, los 11 centros de Bayer en España han canalizado 25 millones de euros en 2025 para la actualización y ampliación de las infraestructuras, la digitalización de procesos y la transición hacia modelos productivos y de desarrollo más sostenibles.

Destaca el centro de La Felguera, que en 2026 alcanzará la plena descarbonización de su actividad, convirtiéndose en el primer centro del sector en España en lograr este hito y reforzando la soberanía industrial estratégica del país.

El Hub de Excelencia Global de Bayer en Barcelona cumple 25 años. El centro, que cuenta con más de 800 profesionales de más de 50 nacionalidades, destaca por su capacidad de atracción de proyectos globales para la estandarización y agilización de procesos.

En la actualidad, este centro destaca por la aplicación de la IA para la automatización del análisis de datos y la aplicación de modelos predictivos en salud y agricultura. Este hub también integra equipos estratégicos como el específico de soporte a la I+D que presta apoyo global para el desarrollo de la innovación, o el de "Compras sostenibles" que, entre otros, analiza y acompaña la reducción de la huella de carbono de los cerca de 100.000 proveedores de Bayer en todo el mundo.