Empresas.- Santhera Pharmaceuticals anuncia la financiación de 'Agamree' en el SNS para distrofia muscular de Duchenne

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La compañía Santhera Pharmaceuticals ha anunciado que la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) ha propuesto incluir 'Agamree' (vamorolona), indicado para la distrofia muscular de Duchenne, en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud (SNS), lo que permitiría su financiación pública.

Las condiciones específicas de esta inclusión se establecerán mediante una resolución de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia del Ministerio de Sanidad. La compañía prevé recibir en breve el borrador de dicha resolución. Una vez que lo acepte formalmente, el medicamento se incluirá en la base de datos de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud.

Si el proceso avanza conforme a los plazos habituales, Santhera prevé que el medicamento esté disponible en las distintas comunidades autónomas a partir del inicio del segundo trimestre de 2026.

'Agamree' es un medicamento huérfano autorizado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglás en inglés) para el tratamiento de la distrofia muscular de Duchenne en pacientes a partir de los 4 años de edad. La distrofia muscular de Duchenne (DMD) es una enfermedad genética rara que provoca una pérdida progresiva de la función muscular desde la infancia.

El fármaco ha estado disponible en España desde mediados de 2024 a través de medicamentos en situaciones especiales, mecanismo de acceso excepcional regulado por el Real Decreto 1015/2009.

"Esta innovadora terapia, la primera autorizada para esta enfermedad por la EMA con carácter definitivo, mejora la calidad de vida de los pacientes al ofrecer la misma eficacia antiinflamatoria que los glucocorticoides tradicionales, con un perfil de seguridad diferenciado y mejor tolerabilidad, que elimina gran parte de los efectos adversos y permite su uso prolongado a largo plazo", ha señalado la directora general de Santhera Pharmaceuticals Iberia, Rosana Muñoz.