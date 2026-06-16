Sanidad financia 'Saphnelo' (AstraZeneza) en pluma precargada para lupus eritematoso sistémico

Archivo - Afectación cutánea y articular, uno de los síntomas del lupus. - DOUCEFLEUR/ISTOCK - Archivo

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

AstraZeneca ha anunciado este martes que el Sistema Nacional de Salud (SNS) ya financia el formato inyectable en pluma precargada de 'Saphnelo' (anifrolumab), que permite la autoadministración subcutánea del tratamiento en adultos con lupus eritematoso sistémico (LES) con autoanticuerpos positivos, activo de moderado a grave, en combinación con el tratamiento estándar.

El LES es una enfermedad autoinmne y muy compleja, que afecta a más de 82.000 personas en España y hasta a 3,4 millones en todo el mundo. La directora médica de Biofarma y directora de Asuntos Regulatorios de AstraZeneca España, Yésica Hernández, ha detallado en la presentación del nuevo tratamiento que los pacientes son principalmente mujeres, que son diagnosticadas en edades jóvenes.

La responsable la Unidad de Lupus en el Hospital Vall d'Hebron en Barcelona, Josefina Cortés, ha aseverado que la patología, en la actualidad, no tiene cura e impacta de forma significativa en las pacientes, ya que "se puede manifestar de cualquier manera" y "puede afectar a cualquier órgano", también a varios a la vez. Sus episodios se suelen presentar en forma de brotes y pueden causar fatiga intensa, problemas cutáneas, dolor crónico, rigidez articular y afectación en pulmones, corazón, cerebro o riñones.

Según ha detallado, el tratamiento estándar combina corticoides, antimaláricos e inmunosuprosores, lo que supone que algunos pacientes puedan llegar a tener que tomar "más de 10 pastillas al día", lo que redunda en problemas de adherencia, que pueden afectar a entre el 43 y el 75 por ciento de pacientes. En este sentido, se emplean también los tratamientos intravenosos, que requieren que el paciente se desplace cada mes al hospital.

En este contexto, 'Saphnelo' en formato de pluma precargada supone una "ventaja", a juicio de la especialista del Hospital Vall d'Hebron, ya que permite que los pacientes se lo autoadministren en su casa una vez a la semana.

MEJORAS CLÍNICAS Y ANALÍTICAS

Además de evitar desplazamientos al hospital, el jefe de Servicio de Reumatología del Hospital Marqués de Valdecilla en Santander, Ricardo Blanco, ha resaltado que 'Saphnelo' ha demostrado mejoras clínicas, analíticas y una reducción de la carga terapéutica en ensayos clínicos y en estudios de vida real, donde se ha evaluado la presentación intravenosa del tratamiento.

El reumatólogo ha explicado que 'Saphnelo' consigue mejorar "las distintas manifestaciones de lupus, independientemente de dónde ocurren". "Es muy dramática y característica la mejoría de las lesiones cutáneas, incluso lesiones cutáneas muy refractarias", ha señalado, al tiempo que ha apuntado que contribuye a mejorar el dominio osteomuscular, como las artralgias y artritis, y las alteraciones hematológicas, como la anemia o las linfopenias.

"Es decir, se mejora la clínica en prácticamente todos los órganos, mejoran los datos analíticos y, desde el punto de vista terapéutico, se consigue claramente un efecto ahorrador de la dosis de corticoides, que siempre están asociados a efectos secundarios, y de los otros inmunosupresores que se utilizan", ha apuntado.

Los expertos han coincidido en que, ahora, la decisión de seguir un tratamiento intravenoso o la pluma precargada se tomará junto al paciente, que han reconocido que puede sentir "cierto recelo" al prinicipio. Frente a ello, el coordinador del Grupo de Trabajo de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas de la Sociedad Española de Medicina Interna (GEAS-SEMI), Andrés González, ha destacado que la enfermería tiene un papel "muy importante" para educar y quitar ese miedo.

AVANCES EN EL MANEJO CLÍNICO

Ricardo Blanco ha subrayado que se ha avanzado "muchísimo" en el manejo del lupus eritematoso sistémico en consulta y, también, se diagnostica antes, a lo que se suma una "revolución terapéutica", ya que se ha pasado de no tener casi fármacos autorizados a contar con un número significativo.

En esta línea, el experto ha comentado la importancia de la atención multidisciplinar de los pacientes, teniendo en cuenta las distintas manifestaciones que puede tener la enfermedad. "Hemos de crear un sistema organizativo que busque el bien del paciente", ha resaltado explicando que se debe combinar el abordaje por parte de reumatología, dermatología, nefrología, neumología y, también, obstetricia, ya que se trata de mujeres en edad reproductiva.