Sanidad financia nuevas indicaciones de 'Imfinzi' para cáncer de pulmón microcítico, vejiga y gástrico

Archivo - Imagen de recurso tratamiento oncológico. - FATCAMERA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

AstraZeneca ha informado este miércoles de que ya se encuentran disponibles en España, tras la aprobación de financiación por el Sistema Nacional de Salud (SNS), tres nuevas indicaciones de 'Imfinzi' (durvalumab) para el tratamiento de cáncer de pulmón microcítico en estadio limitado (CPM-EL), cáncer de vejiga músculo-invasivo resecable (CVMI), y cáncer gástrico y de la unión gastroesofágica (UGE) resecable.

La compañía ha detallado en un comunicado que la financiación de las nuevas indicaciones para CPM-EL y CVMI llegan, respectivamente, 15 y 11 meses después de que la Comisión Europea las aprobara, mientras que la autorización europea en cáncer gástrico y de la unión gastroesofágica se produjo el pasado 12 de marzo.

En concreto, las indicaciones a las que ha dado luz verde la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos (CIPM) son, en monoterapia, para el tratamiento en adultos del cáncer de pulmón microcítico en estadio limitado (CPM-EL) cuya enfermedad no haya presentado progresión después de quimiorradioterapia basada en platino, según los resultados del estudio 'Adriatic'.

Este estudio, que evaluó la eficacia del fármaco tras quimiorradioterapia concurrente, mostró una reducción en el riesgo de muerte en un 27 por ciento, en comparación con placebo. La mediana estimada de supervivencia general (SG) fue de 55,9 meses frente a 33,4 meses para placebo. Se estimó que el 56,5 por ciento de los pacientes tratados con el fármaco seguían vivos a los tres años, en comparación con el 47,6 por ciento en el grupo placebo.

En comparación con placebo, también redujo el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte en un 24 por ciento. La mediana de supervivencia libre de progresión (SLP) fue de 16,6 meses frente a 9,2 meses para placebo, mientras que el 46,2 por ciento de los pacientes tratados con el fármaco no habían experimentado progresión de la enfermedad a los dos años, frente al 34,2 por ciento en el grupo placebo.

"Esta nueva indicación podría ser una nueva alternativa para los pacientes con un cáncer tan agresivo como el CPM-EL, pues con frecuencia suelen recaer a nivel sistémico y cerebral a pesar de la terapia con intención curativa mediante quimiorradioterapia concurrente", ha destacado el especialista en Oncología Radioterápica Arturo Navarro-Martín, vinculado al Hospital Clínic de Barcelona.

CÁNCER DE VEJIGA Y GÁSTRICO

Para el tratamiento de adultos con cáncer de vejiga músculo invasivo (CVMI) resecable, 'Imfinzi' está indicado en combinación con gemcitabina y cisplatino como tratamiento neoadyuvante, seguido de este medicamento en monoterapia como tratamiento adyuvante después de la cistectomía radical, basándose en el ensayo 'Niagara'.

"En el ensayo de fase III Niagara, el 82,2 por ciento de los pacientes permanecían vivos sin recaída dos años después del tratamiento con el régimen que incluía la inmunoterapia. Esto podría suponer un nuevo punto de referencia en cuanto a la supervivencia para una enfermedad en la que se han producido escasos avances terapéuticos en décadas", ha detallado la presidenta del Grupo Español de Oncología Genitourinaria (SOGUG), Aránzazu González, también coordinadora de la Unidad de Tumores Genitourinarios del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Puerta de Hierro en Majadahonda (Madrid).

En cuanto a la indicación aprobada en adenocarcinoma gástrico o de la unión gastroesofágica resecable, en estadio temprano y localmente avanzado (estadios II, III, IVA), se administra en combinación con quimioterapia FLOT (5-fluorouracilo (5-FU), leucovorina, oxaliplatino y docetaxel) como tratamiento neoadyuvante y adyuvante, seguido de este medicamento en monoterapia adyuvante.

La aprobación de la indicación está respaldada por los resultados del estudio 'Matterhorn'. En el análisis final de la supervivencia global (SG), los resultados demostraron que el régimen perioperatorio del fármaco y FLOT producía una mejora estadística y clínicamente significativa en la supervivencia, reduciendo el riesgo de muerte en un 22 por ciento en comparación con la quimioterapia sola.

El jefe del Departamento de Oncología Médica del Hospital Universitario Vall d'Hebron y director del Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO) e investigador principal del ensayo 'Matterhorn', Josep Tabernero, ha explicado que los pacientes con cáncer gástrico y de la unión gastroesofágica resecable aún experimentan altas tasas de recurrencia, pese a las terapias actuales de cirugía con intención curativa y la quimioterapia.

A este respecto, ha puesto en valor los resultados del ensayo, en el que, frente a las bajas tasas de supervivencia que se observan generalmente, casi el 70 por ciento de los pacientes seguían vivos tres años después del tratamiento con este régimen perioperatorio.

"Estas financiaciones refuerzan el compromiso de AstraZeneca con la transformación y mejora de los resultados clínicos en múltiples tipos de tumores, abordando distintos estadios de la enfermedad y áreas con elevadas necesidades médicas no cubiertas", ha destacado la directora médica de Oncología de AstraZeneca en España, Ana Peiró, quien ha subrayado que la disponibilidad de nuevas opciones terapéuticas con beneficios demostrados "es una buena noticia para los profesionales sanitarios".