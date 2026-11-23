Archivo - Resonancia magnética de los pulmones. - DA-KUK/ISTOCK - Archivo

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha aprobado la financiación con cargo a los fondos del Sistema Nacional de Salud (SNS) a partir del 1 de diciembre de nivolumab en combinación con quimioterapia basada en platino como tratamiento neoadyuvante, seguido de nivolumab en monoterapia como tratamiento adyuvante, para pacientes adultos con cáncer de pulmón no microcítico resecable con alto riesgo de recaída cuyos tumores tengan una expresión de PD-L1 igual o superior al 1%.

Según informa Bristol Myers Squibb, la financiación de esta terapia se basa en los datos del ensayo clínico internacional de fase III CheckMate 77T. Este estudio, que ha contado con la participación 3 hospitales españoles, evaluó la eficacia y la seguridad del uso de esta inmunoterapia administrada en un régimen perioperatorio: inmunoterapia combinada con quimioterapia antes del procedimiento quirúrgico y como monoterapia después frente al tratamiento estándar de quimioterapia sola. Los resultados evidenciaron un beneficio clínico positivo con este abordaje, consolidándose como una opción eficaz y segura para los pacientes.

En concreto, con una mediana de seguimiento de 25,4 meses, los datos del estudio muestran una clara superioridad del brazo experimental con nivolumab frente a la quimioterapia. Los resultados demostraron una supervivencia libre de eventos (SLE) a los 18 meses del 70,2% de los pacientes tratados con este fármaco +/- quimioterapia en el abordaje perioperatorio, en comparación con el 50% del grupo con quimioterapia sola.

Este hecho representa una reducción del 42% en el riesgo de recurrencia o muerte. Los datos también muestran una mayor respuesta patológica completa (RPC), alcanzando el 25,3% en el grupo con inmunoterapia frente a solo un 4,7% en el brazo de control, así como una respuesta patológica mayor (RPM) del 35,4% frente al 12,1% del grupo control.

"La disponibilidad de la estrategia perioperatoria marca un hito clínico fundamental en el abordaje del cáncer de pulmón en estadios tempranos. España ha sido pionera a nivel global en liderar el cambio de paradigma del tratamiento antes de la cirugía, y los especialistas consideramos que este nuevo enfoque perioperatorio permitirá mejorar el tratamiento y los resultados de los pacientes, elevando así las tasas de curación", señala doctor Mariano Provencio, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Puerta de Hierro, presidente del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) e investigador del estudio CheckMate 77T.

Asimismo, el tratamiento mostró ser seguro para los pacientes, sin nuevas alertas de seguridad, con un perfil de toxicidad dentro de los parámetros esperados para este tipo de terapias combinadas.

"Para los pacientes, contar con este tratamiento perioperatorio financiado en el Sistema Nacional de Salud representa un salto cualitativo en su pronóstico. Intervenir tanto antes como después del procedimiento quirúrgico abre una ventana de oportunidad de tratamiento temprano. Nuestro objetivo es ofrecer a más pacientes la oportunidad de vivir más tiempo libres de enfermedad y, en definitiva, aumentar sus posibilidades de curación", añade la doctora Rosario García Campelo, jefa del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de A Coruña.