Empresas.- Sanidad aprueba la financiación de 'Polivy-R-CHP' en primera línea, para Linfoma B Difuso de Células Grandes

Archivo - Células de linfoma - LUISMMOLINA/ISTOCK - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha dado luz verde a la financiación de 'Polivy' (polatuzumab vedotina) en combinación con rituximab, ciclofosfamida, doxorrubicina y prednisona (R-CHP), para el tratamiento de pacientes adultos con Linfoma B Difuso de Células Grandes (LBDCG) IPI 2-5 que no han sido tratados previamente y que pertenecen al subgrupo molecular ABC (activado de células B).

"Estamos muy orgullosos de que en España se haya aprobado esta opción, puesto que, una vez más, la medicina de precisión muestra su beneficio en las vidas de las personas, en este caso, en pacientes con LBDCG con el subgrupo molecular ABC", señala la doctora Mª Luz Amador, directora médica de Roche Farma España.

Por su parte, el doctor Alejandro Martín García-Sancho, presidente de GELTAMO ha manifestado que "la autorización de esta solución terapéutica en primera línea es una gran noticia para las personas a las que se les ha diagnosticado este linfoma agresivo, ya que les ofrece mayores posibilidades de obtener nuevas opciones de tratamiento. Se ha demostrado que el tratamiento con este régimen reduce la probabilidad de recaída y, por lo tanto, la necesidad de recibir tratamientos posteriores, lo que podría reducir la carga que supone esta enfermedad".

Esta autorización de financiación se ha basado en los resultados del estudio fase III POLARIX (GO39942), el primer ensayo que ha demostrado una mejora clínicamente significativa en la supervivencia libre de progresión (SLP), en comparación con el tratamiento estándar, en pacientes con LBDCG no tratados previamente. Se realizó un seguimiento de todos los pacientes durante al menos 24 meses y, con una mediana de seguimiento de 28,2 meses, los resultados del estudio mostraron una reducción del 27% en el riesgo de empeoramiento de la enfermedad o muerte.

El LBDCG es un tipo de cáncer de sangre de crecimiento rápido y comportamiento agresivo. En España es el tipo de linfoma no Hodgkin más frecuente en adultos, representando entre el 30 y el 40 por ciento de los casos. En Europa, se calcula que cada año se diagnostican 38.000 casos de LBDCG. El subgrupo molecular ABC es una de sus principales variantes biológicas. Está definido por una firma de expresión génica distinta, relacionada con células B activadas, y suele mostrar características de mayor agresividad y respuesta menos favorable al tratamiento convencional (R-CHOP).

Aproximadamente el 20-40 por ciento de los pacientes con LBDCG recaen o progresan, y la mayoría lo hace dentro del primer año; además, la guía GELTAMO señala que el riesgo es máximo en los primeros 6 meses. Los pacientes que logran superar este periodo libre de enfermedad tienen una expectativa de vida similar a la de la población general, mientras que la recaída temprana se asocia con un pronóstico clínico adverso.