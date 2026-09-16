San Juan de Dios España realiza 43 nuevos proyectos en 4 años reafirmando su compromiso los más vulnerables

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MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

San Juan de Dios España, con más de 80 centros y casi 18.000 profesionales en España, atiende cada año a 2,6 millones de personas y ha puesto en marcha 43 nuevos proyectos en los últimos cuatro años, según se desprende de sus datos correspondientes al ejercicio 2025, que reflejan la fortaleza de un modelo asistencial basado en la atención integral a las personas, especialmente, a aquellas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.

La institución continúa creciendo tanto a nivel nacional como internacional, donde roza los 10 millones de personas atendidas cada año. En el mundo, con presencia en los cinco continentes, acaba de alcanzar la cifra de 628 centros y 73.291 trabajadores.

Los datos a nivel nacional ponen de manifiesto también un incremento de su actividad y diversificación mediante la creación de nuevos dispositivos específicos dirigidos a la atención integral de aquellos colectivos en los que la convergencia de varios factores de fragilidad los hace especialmente vulnerables.

"Esta capacidad para combinar asistencia sanitaria, acción social, investigación y formación nos identifica y nos permite responder a fenómenos emergentes como el incremento de los problemas de salud mental, la soledad no deseada, los procesos migratorios, el envejecimiento de la población o la creciente complejidad de las situaciones de exclusión social a las que actualmente asistimos", subraya Josep Pifarré, director general de San Juan de Dios España.

MÁS DE 40 PROYECTOS DE NUEVA CREACIÓN

Los datos ponen de manifiesto la capacidad de la institución para adaptarse a las nuevas necesidades. Fruto de este compromiso, son ya más de 40 los proyectos de nueva creación puestos en marcha en los últimos cuatro años, muchos de ellos dirigidos específicamente a colectivos vulnerables como personas con problemas de salud mental, mayores en situación de dependencia, menores en riesgo de exclusión social, personas en situación de sinhogarismo o aquellas que presentan algún tipo de discapacidad, física o intelectual y en distinto grado.

Entre los más recientes se encuentran, por ejemplo, el centro para menores tutelados SJD Vigo, Casa da Quintán; el Hospital de Día de Adolescentes para atender problemas de salud mental en Guipúzcoa; el nuevo centro de Formación Profesional para jóvenes en riesgo de exclusión social de SJD Terres de Lleida o el centro de Atención Temprana de SJD Tenerife en La Laguna, que se suma a los nuevos dispositivos de la red insular de salud mental de Fuerteventura, Lanzarote y la Gomera donde San Juan de Dios no estaba presente todavía.

Además, San Juan de Dios acaba de iniciar su actividad en Álava, donde ha puesto en marcha el programa Abiatuz, un recurso destinado a menores tutelados cuyo objetivo reside en acompañarles durante su crecimiento personal y ayudarles en la construcción de su proyecto de vida e inserción sociolaboral. Salud mental, exclusión social y discapacidad La salud mental representa uno de los mayores desafíos sociales y sanitarios a los que se enfrentan los países occidentales en la actualidad.

En 2025, San Juan de Dios España atendió a 124.048 personas en este ámbito y realizó más de 470.000 consultas externas, consolidándose como una de las áreas estratégicas de la institución. Además, más de 31.000 niños y adolescentes recibieron atención especializada en salud mental infantojuvenil. Otro de los pilares de actuación de la institución es la capacidad de respuesta ante situaciones de exclusión social.

Entre otros colectivos, se encuentran aquí las personas sin hogar, familias con escasos recursos y menores. Durante 2025, San Juan de Dios atendió a más de 30.000 personas en el ámbito social y cerca de 4.600 sin hogar recibieron apoyo a través de sus distintos dispositivos.

La institución cuenta con una gran diversidad de centros para atender las necesidades de las personas con discapacidad en las distintas etapas de su vida a través de una red de 21 centros residenciales, educativos, ocupacionales y de empleo que promueven la inclusión y la autonomía personal. En 2025 estos recursos prestaron atención a más de 2.500 personas.

Por otro lado, sus más de 50.000 socios y donantes contribuyeron en 2025 a la financiación, con cerca de 30 millones de euros, de 545 proyectos sociosanitarios de los que pudieron beneficiarse más 125.000 personas en nuestro país. "El voluntariado forma también parte de esta red de hospitalidad. Un valor añadido que en coordinación con los profesionales de los centros contribuye mediante servicios como el acompañamiento y el soporte emocional a quienes lo necesitan", afirma, señalando que la labor de los 3.000 voluntarios de San Juan de Dios se tradujo en 2025 en ayudas a 1.312.000 usuarios.

La institución cuenta también con proyectos de cooperación internacional en 39 países de África, América Latica, Asia y Europa. A ellos se destinaron cerca de 1.5 millones de euros el año pasado, llegando así a más de 265.000 personas.

Mientras que a su actividad docente, se suma su compromiso con la investigación a través de la Fundación San Juan de Dios y la Fundació de Recerca Sant Joan de Déu. Los datos reflejan una actividad que involucra a más 1.100 investigadores en 712 proyectos y que en 2025 dio lugar a 966 publicaciones científicas, más del 90% indexadas, con un factor de impacto acumulado de 4,948, lo que se traduce en una producción científica de calidad y amplia visibilidad internacional.