San Juan de Dios España firma con Sacyl la prórroga de sus convenios de los servicios sociosanitarios en CyL

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

San Juan de Dios España y Salud de Castilla y León (Sacyl) han renovado hasta 2029 sus acuerdos de colaboración reforzando así la integración de los Hospitales de San Juan de Dios de Burgos y de León en la red asistencial pública, con la que mantiene una relación continuada desde hace 50 años.

Más allá del ámbito hospitalario, la presencia de San Juan de Dios en Castilla y León se extiende también a otros como salud mental, discapacidad, acogida y protección internacional así como atención a personas mayores. En total, 6 centros distribuidos entre Palencia, Valladolid, Burgos y León con más de 1.000 profesionales.

"Los acuerdos --ha subrayado Juan José Afonso, director general de San Juan de Dios España-- son fruto de la relación mantenida en el tiempo con la Administración sanitaria en Castilla y León y garantizan que las fuertes inversiones que estamos llevando a cabo en esta región, dentro del Plan Estratégico a 2030, lleguen a los ciudadanos mejorando tanto el acceso como la atención y la continuidad asistencial".

Según apunta, "la renovación consolida la necesaria relación entre entidades sin ánimo de lucro, como la nuestra, y el sistema público de salud, en este caso Sacyl, poniendo al servicio de los pacientes nuestra capacidad asistencial, flexibilidad y atención centrada en la persona, haciendo especial hincapié en la vulnerabilidad, uno de nuestros valores fundamentales como institución. Este compromiso es el que nos lleva a invertir en esta y otras comunidades autónomas, en muchas de las cuales estamos también integrados en la red pública (Andalucía, Baleares, Cantabria, Cataluña, País Vasco...), con visión de futuro y vocación de continuidad, adaptándonos a una demanda sociosanitaria creciente, cambiante y exigente".

Los acuerdos, firmados el pasado 30 de diciembre, suponen una prórroga de los hasta ahora vigentes, con 10 y 15 millones de euros anuales para los hospitales de Burgos y León, respectivamente, y extienden la colaboración entre ambas entidades hasta el fin de 2029.

Se refuerza así la financiación de los servicios prestados por ambos hospitales a sus ciudadanos, ampliando y actualizando la cartera de servicios que ofrecen. Esta incluye desde la hospitalización de agudos a pacientes de media y larga estancia; pruebas diagnósticas como resonancia magnética y TAC, tanto simples como complejas; intervenciones quirúrgicas y servicios de rehabilitación y neurorrehabilitación, entre otros.

De esta forma, se pone al servicio de los ciudadanos de las áreas de salud de Burgos y León/El Bierzo la cartera de servicios y recursos de los Hospitales de San Juan de Dios en ambas provincias, contribuyendo a mejorar tanto la accesibilidad como la atención sanitaria y la continuidad asistencial.

En el caso del área de Burgos, se prevén 23.725 hospitalizaciones, 3.489 procedimientos quirúrgicos, 7.115 procedimientos diagnósticos y 2.430 consultas externas. Mientras en las de León y El Bierzo, con mayor población, se estiman en 29.930 hospitalizaciones, 2.599 procedimientos quirúrgicos y 5.500 procedimientos diagnósticos.

Por su parte, la directora territorial de la Unidad Territorial III de San Juan de Dios España, Elena Urdaneta, hace hincapié en que la extensión de estos acuerdos "refuerza nuestra integración en la red pública de Castilla y León, con la que venimos colaborando desde hace 50 años a través de los Hospitales San Juan de Dios de Burgos y León, si bien nuestro compromiso con los ciudadanos de la región va más allá con centros también en Palencia, donde por ejemplo somos referentes en salud mental para todas las edades, o Valladolid, dirigidos a la atención e integración social y laboral de personas con discapacidad intelectual desde hace más de seis décadas, así como nuestros Programas de Acogida y Protección Internacional".

San Juan de Dios España trabaja también en la implementación de programas de Atención a Personas Mayores en el Entorno Rural y Urbano. Un proyecto ya en marcha en Navarra y que se prevé, con adaptaciones al terreno en cada caso, llegue también a otros territorios como Canarias, donde ya se está trabajando, Aragón y Castilla y León, siendo precisamente esta una de las comunidades que cuenta con un mayor número de población por encima de los 65 años.