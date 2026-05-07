Empresas.- Q-safety by Quirónprevención obtiene la certificación BIM ISO 19650 en Seguridad y Salud

Imagen de la obtención de la certificación. - Q-SAFETY BY QUIRÓNPREVENCIÓN

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) - Q-safety by Quirónprevención ha obtenido la certificación de la serie de normas ISO 19650 en metodología BIM (Building Information Modelling) aplicada a Seguridad y Salud, otorgada por Applus+, un reconocimiento que, según la compañía, refuerza su posicionamiento estratégico en el ámbito de la digitalización aplicada a la prevención de riesgos laborales.

Según Q-safety by Quirónprevención, esta certificación avala la implantación de metodologías digitales avanzadas para la planificación, diseño, ejecución, operación y gestión de proyectos de Seguridad y Salud, y acredita que Q-safety trabaja bajo estándares BIM consolidados, alineados con las mejores prácticas del sector.

De este modo, la obtención del certificado ISO 19650 confirma que Q-SAFETY aplica la metodología BIM fomentando la colaboración entre equipos multidisciplinares, la optimización de recursos, la reducción de errores y una mayor eficiencia durante todo el ciclo de vida de los proyectos de Seguridad y Salud.

La compañía destaca que la adopción de BIM supone un paso estratégico clave, en coherencia con su apuesta por la transformación digital, la excelencia técnica y la mejora continua. "Gracias a esta metodología, la compañía refuerza su capacidad para ofrecer a clientes y colaboradores soluciones más precisas, sostenibles, transparentes y orientadas a la prevención real de riesgos", añade.

"La obtención del certificado BIM es el resultado del esfuerzo y la implicación de nuestros equipos, y refleja nuestro firme compromiso con las mejores prácticas del sector de la prevención y con la innovación aplicada a la Seguridad y Salud en la construcción", señala Miguel Ángel Peromingo, director general de Q-safety.

Q-safety by Quirónprevención ha obtenido la certificación en la serie de normas ISO 19650 relativas a la organización y digitalización de la información en proyectos de edificación e ingeniería civil mediante BIM, concretamente: ISO 19650-1:2018 - Conceptos y principios; ISO 19650-2:2018 - Fase de desarrollo de los activos; ISO 19650-3:2020 - Fase de operación de los activos; ISO 19650-4:2022 - Intercambio de información; ISO 19650-5:2020 - Enfoque de seguridad en la gestión de la información, e ISO 19650-6:2025 - Información sobre Seguridad y Salud.