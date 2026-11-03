Remibrutinib (Novartis) demuestra en ensayos de fase III un control integral de la esclerosis múltiple

Archivo - Imagen de archivo de las instalaciones de Novartis. - NOVARTIS - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía Novartis ha presentado resultados positivos de los ensayos pivotales de fase III 'REMODEL-1' y 'REMODEL-2' en esclerosis múltiple recurrente (EMR) con remibrutinib, un inhibidor oral selectivo y potente de la tirosina quinasa de Bruton (BTK). El tratamiento ha demostrado superioridad frente a teriflunomida en el control de los brotes y un retraso clínicamente relevante en la progresión de la discapacidad, sin que se identificaran señales de seguridad hepática.

Los resultados se han presentado en una sesión de última hora en MSToronto2026, la décima reunión conjunta ACTRIMS-ECTRIMS, y se han publicado simultáneamente en 'The Lancet'.

"Los resultados de los ensayos 'REMODEL' mostraron que el tratamiento, administrado por vía oral, redujo significativamente la actividad de los brotes y mostró un efecto clínicamente relevante sobre la progresión confirmada de la discapacidad en personas con esclerosis múltiple recurrente", ha afirmado Heinz Wiendl, profesor de Neurología y director del Departamento de Neurología y Neurofisiología del Centro Médico de la Universidad de Friburgo (Alemania).

En esta línea, Wiendl ha apuntado que, a medida que los objetivos del tratamiento de la EM evolucionan más allá del control de los brotes, "estos resultados de eficacia, junto con el perfil de seguridad favorable, sugieren que el fármaco tiene el potencial de ofrecer una opción terapéutica relevante y diferenciada para las personas que viven con EMR".

El tratamiento redujo la tasa anualizada de brotes (TAB), el objetivo principal de ambos ensayos, frente a teriflunomida. Las reducciones relativas fueron estadísticamente significativas y clínicamente relevantes, del 35,2 y el 31,2 por ciento, respectivamente, con una tasa equivalente a aproximadamente un brote cada 13 años.

El fármaco mostró un retraso clínicamente relevante en la progresión de la discapacidad, con una reducción del 29,2 por ciento del riesgo de progresión confirmada de la discapacidad a 6 meses, con significación nominal, y una tendencia positiva concordante de reducción del 20,5 por ciento en la progresión confirmada de la discapacidad a 3 meses.

Más del 92 por ciento de los pacientes tratados con el fármaco permanecieron libres de progresión de la discapacidad durante 24 meses, evaluada mediante la progresión confirmada de la discapacidad a 6 meses.

Además de los resultados de eficacia, no se identificaron señales de seguridad hepática, incluidos casos que cumplieran los criterios de la ley de Hy, que se han notificado en otros programas de desarrollo de inhibidores de BTK en fases avanzadas.

En ambos ensayos, los pacientes tratados con el fármaco presentaron menos elevaciones de las enzimas hepáticas en todos los umbrales analizados. Se observaron valores de alanina aminotransferasa (ALT) superiores a tres veces el límite superior de la normalidad en el 2 por ciento de los pacientes tratados con el fármaco, frente al 7,4 por ciento con teriflunomida.

Según informa la compañía, este tratamiento es un inhibidor oral, covalente y altamente selectivo de BTK que bloquea esta vía de señalización, reduciendo la activación de las células B y de las células inmunitarias innatas para modular las redes de regulación inmunitaria y la neuroinflamación asociada.

Diseñado para modular la señalización de BTK sin depleción crónica de células B, el tratamiento representa un enfoque diferenciado de regulación inmunitaria. En estudios preclínicos, el fármaco mostró la mayor selectividad por BTK entre los inhibidores de BTK evaluados.

"Novartis cuenta con una trayectoria de dos décadas en el desarrollo de terapias para la esclerosis múltiple y sigue impulsando la innovación para las personas que viven con esta enfermedad", ha indicado Shreeram Aradhye, presidente de Desarrollo y director médico de Novartis.

"Los resultados de los ensayos de fase III REMODEL refuerzan nuestra confianza en este tratamiento y en su potencial para ampliar las opciones terapéuticas de las personas que viven con EMR. Al combinar una alta eficacia con un perfil de seguridad favorable mediante un mecanismo selectivo, el fármaco tiene el potencial de contribuir al manejo de la enfermedad a largo plazo sin depleción crónica de células B y de redefinir las posibilidades de tratamiento a lo largo de la evolución de la EM", ha finalizado Aradhye.